Выращивайте рассаду по этому методу – не будет ни одной потери

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание крепкой и здоровой рассады — залог будущего обильного урожая. Однако на пути к этому результату растения сталкиваются с множеством стрессовых факторов, особенно при пикировке и пересадке. Как же помочь рассаде справиться с этими испытаниями и обеспечить её успешное развитие?

Фото: flickr.com by Violaine Martin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рассада под фитолампой

Подготовка почвы: основа здоровья рассады

Качественный грунт — фундамент для роста сильных растений. Сегодня на рынке представлены готовые почвенные смеси, такие как "Волшебная грядка" от Буйского химического завода, которые обладают оптимальным составом и гарантируют микробиологическую безопасность. Использование таких грунтов избавляет от необходимости самостоятельного приготовления почвосмесей и снижает риск занесения патогенов.

Пикировка: минимизируем стресс у растений

Пикировка — важный этап, требующий особой осторожности. Чтобы уменьшить стресс у рассады, рекомендуется:

Обильно полить растения перед процедурой.

Пересаживать с максимальным сохранением земляного кома на корнях.

После пикировки притенить рассаду на 2-3 дня и снизить температуру до 16-18°C.

Такой подход способствует быстрому восстановлению растений и их активному росту.

Подкормки: поддержка для роста

После пикировки и во время дальнейшего роста рассада нуждается в дополнительном питании. Использование органических удобрений, таких как вытяжка из биогумуса, обеспечивает растения необходимыми макро- и микроэлементами в легко усваиваемой форме. Это способствует укреплению иммунитета рассады и её устойчивости к неблагоприятным условиям.

Свет и температура: создаём комфортные условия

Обеспечение достаточного освещения и поддержание оптимальной температуры — ключевые факторы для успешного выращивания рассады. Использование фитоламп и поддержание температурного режима в соответствии с требованиями конкретных культур помогут избежать проблем с вытягиванием и ослаблением растений.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить крепкую и здоровую рассаду, готовую к пересадке и способную дать богатый урожай.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

