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Этот способ избавит грушу от вредителей – проверено годами, химия не нужна

2:48
Садоводство

Груша — одно из самых популярных плодовых деревьев в наших садах. Она не только украшает участок своими нежными цветами весной, но и радует обильным урожаем сочных плодов. Однако, чтобы груша стабильно плодоносила и оставалась здоровой, необходимо обеспечить ей правильный уход в течение всего года.

Груша
Фото: commons.wikimedia.org by Tauno Erik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Груша

Весенний уход

С приходом весны, после таяния снега, следует снять зимние укрытия со стволов молодых деревьев. Затем проводят санитарную обрезку: удаляют сухие, поврежденные и больные ветви. Важно также проредить крону, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к каждому побегу.

Почву в приствольном круге рыхлят, удаляют сорняки и мульчируют органическими материалами для сохранения влаги. Не забудьте провести профилактическую обработку от вредителей и болезней.

Летний уход

В жаркие месяцы груша нуждается в регулярном поливе, особенно в период засухи. Следите за состоянием кроны: при необходимости проводите легкую обрезку, удаляя загущающие побеги. Обратите внимание на признаки заболеваний или вредителей и при первых симптомах принимайте меры. Своевременно собирайте созревающие плоды, чтобы предотвратить их падение и порчу.

Осенний уход

После сбора урожая проводят очередную санитарную обрезку, удаляя слабые и больные ветви. Рекомендуется провести влагозарядный полив, чтобы подготовить дерево к зиме. Стволы очищают от отмершей коры, мха и лишайников, затем белят известковым раствором для защиты от солнечных ожогов и вредителей. Приствольный круг очищают от опавших листьев и мульчируют для защиты корней от морозов.

Подкормка и полив

Для полноценного развития груша нуждается в питательных веществах. Весной вносят азотные удобрения для стимулирования роста, летом — калийные и фосфорные для улучшения плодоношения, а осенью — фосфорно-калийные для укрепления дерева перед зимой. Поливы проводят по мере необходимости, избегая как пересыхания, так и переувлажнения почвы.

Защита от болезней и вредителей

Регулярные осмотры помогут своевременно выявить проблемы. Для профилактики используют опрыскивания биопрепаратами или народными средствами. При массовом поражении применяют специализированные химические препараты, строго следуя инструкциям.

Соблюдение этих рекомендаций позволит вам вырастить здоровое и плодоносное грушевое дерево, которое будет радовать обильными урожаями долгие годы.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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