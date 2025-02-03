Один приём — и ремонтантная малина даёт рекордный урожай

2:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что ремонтантная малина способна плодоносить дважды за сезон? Это делает её привлекательной для садоводов, стремящихся к обильному и продолжительному урожаю. Однако, чтобы достичь максимальной эффективности, необходимо учитывать некоторые особенности её выращивания.

Фото: commons.wikimedia.org Малина

Особенности ремонтантной малины

Главное отличие ремонтантной малины от обычной заключается в её способности давать урожай на однолетних побегах. Весной из корневых почек вырастают молодые стебли, которые к осени начинают плодоносить. Если не проводить осеннюю обрезку, то на прошлогодних побегах урожай созревает летом, а на новых — ближе к осени. Таким образом, при правильном уходе можно получать два урожая в год.

Уход и подкормка

Ремонтантная малина требует особого внимания к питанию. Для нормального развития ей необходимо большое количество питательных веществ, особенно азота и калия.

Рекомендуется использовать как органические удобрения (перегной, коровяк, настой птичьего помёта, золу), так и комплексные минеральные подкормки. Подкормки следует проводить в несколько этапов: ранней весной, в начале цветения и в период активного плодоношения.

Обрезка для повышения урожайности

Правильная обрезка — ключ к высокому урожаю. Существует два подхода:

Два урожая в год: осенью удаляют только отплодоносившие двухлетние побеги, оставляя однолетние для летнего урожая следующего года. Один осенний урожай: поздней осенью или ранней весной все побеги обрезают под корень. Это стимулирует рост новых стеблей, которые дадут обильный осенний урожай.

Выбор метода зависит от климатических условий и предпочтений садовода.

Ремонтантная малина — отличный выбор для тех, кто хочет продлить период сбора свежих ягод. При соблюдении агротехнических приёмов она порадует обильным и продолжительным плодоношением.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

