Получаем сладкую и крупную голубику: секрет удачной подкормки

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы знают: без подкормки голубика не даст хорошего урожая. Однако важно не только правильно подобрать удобрения, но и внести их в нужное время. Если пропустить ключевые сроки, кусты могут остаться без питательных веществ, а урожай окажется скромным.

Фото: commons.wikimedia.org by Corwinhee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Голубика

Главное правило подкормки голубики

Правильное удобрение голубики — это не только выбор состава, но и строгое соблюдение сроков.

Первая подкормка должна быть проведена до середины апреля.

Вторая подкормка вносится спустя 4 недели после первой.

Третья подкормка (сульфат аммония) — еще через месяц после второй.

Важно завершить внесение удобрений до начала июня, особенно если используются азотные добавки.

Какие удобрения использовать

Голубика нуждается в определённом наборе микроэлементов. Можно приобрести готовые специализированные смеси или приготовить удобрение самостоятельно.

Для самостоятельного приготовления смеси понадобятся:

Сульфат аммония: 90 г.

Суперфосфат: 110 г.

Сульфат калия: 40 г.

Дозировка зависит от возраста кустов:

Молодые кусты (до 2 лет): 1 ст. л. удобрения.

Кусты 3 лет: 2 ст. л.

Кусты 4-5 лет: 4-5 ст. л.

Кусты старше 6 лет: 10-15 ст. л.

Также не стоит забывать про августовскую подкормку — в этот период важно вносить удобрения с высоким содержанием фосфора и калия, чтобы подготовить кусты к зиме.

Итог

Регулярное и своевременное удобрение голубики — залог обильного урожая. Соблюдая рекомендации по срокам и дозировке, можно значительно повысить плодоношение кустов и обеспечить их здоровье на долгие годы.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

