Весенний огород: 3 ошибки, которые лишают вас урожая — проверьте, не делаете ли вы их
1:44
Весна — горячая пора для садоводов. Дел невпроворот, и чтобы не тратить время впустую, важно избегать распространённых ошибок. Какие весенние работы на даче только отнимут силы, но не принесут пользы?
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород
1. Перекапывание всего участка
Перекопка — полезный приём, но не везде и не всегда. Нет необходимости перекапывать весь участок.
Альтернативы:
- В теплицах и на высоких грядках лучше высевать сидераты, которые разрыхлят почву естественным образом.
- После посадки овощей почву можно укрывать органической мульчей, сохраняя влагу и улучшая структуру грунта.
2. Сжигание листвы
Сухая листва не мусор, а ценное органическое удобрение. Вместо того чтобы сжигать её, используйте:
- для компоста — листья разлагаются и улучшают состав почвы;
- для мульчирования приствольных кругов — это защитит корни деревьев от пересыхания и сорняков.
3. Побелка деревьев в апреле-мае
Белить деревья весной — бесполезно. Эту процедуру проводят осенью, чтобы защитить стволы от морозобоин и солнечных ожогов.
Но если к концу зимы побелка смылась, её можно обновить в начале марта. Позже этого срока побелка уже не имеет смысла.
4. Неправильная обработка сада
Ранней весной сад нуждается в защите от болезней и вредителей, но делать это нужно грамотно:
- Обработка проводится через неделю после начала сокодвижения.
- Нельзя совмещать ядохимикаты и биопрепараты — химия уничтожит полезные бактерии, и биопрепараты не дадут эффекта.
Новости о саде и цветах
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
*