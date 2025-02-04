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Весенний огород: 3 ошибки, которые лишают вас урожая — проверьте, не делаете ли вы их

1:44
Садоводство

Весна — горячая пора для садоводов. Дел невпроворот, и чтобы не тратить время впустую, важно избегать распространённых ошибок. Какие весенние работы на даче только отнимут силы, но не принесут пользы?

Сад, огород
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сад, огород

1. Перекапывание всего участка

Перекопка — полезный приём, но не везде и не всегда. Нет необходимости перекапывать весь участок.

Альтернативы:

  • В теплицах и на высоких грядках лучше высевать сидераты, которые разрыхлят почву естественным образом.
  • После посадки овощей почву можно укрывать органической мульчей, сохраняя влагу и улучшая структуру грунта.

2. Сжигание листвы

Сухая листва не мусор, а ценное органическое удобрение. Вместо того чтобы сжигать её, используйте:

  • для компоста — листья разлагаются и улучшают состав почвы;
  • для мульчирования приствольных кругов — это защитит корни деревьев от пересыхания и сорняков.

3. Побелка деревьев в апреле-мае

Белить деревья весной — бесполезно. Эту процедуру проводят осенью, чтобы защитить стволы от морозобоин и солнечных ожогов.

Но если к концу зимы побелка смылась, её можно обновить в начале марта. Позже этого срока побелка уже не имеет смысла.

4. Неправильная обработка сада

Ранней весной сад нуждается в защите от болезней и вредителей, но делать это нужно грамотно:

  • Обработка проводится через неделю после начала сокодвижения.
  • Нельзя совмещать ядохимикаты и биопрепараты — химия уничтожит полезные бактерии, и биопрепараты не дадут эффекта.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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