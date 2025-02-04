Весенний огород: 3 ошибки, которые лишают вас урожая — проверьте, не делаете ли вы их

1:44 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Весна — горячая пора для садоводов. Дел невпроворот, и чтобы не тратить время впустую, важно избегать распространённых ошибок. Какие весенние работы на даче только отнимут силы, но не принесут пользы?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Сад, огород

1. Перекапывание всего участка

Перекопка — полезный приём, но не везде и не всегда. Нет необходимости перекапывать весь участок.

Альтернативы:

В теплицах и на высоких грядках лучше высевать сидераты , которые разрыхлят почву естественным образом.

и на лучше высевать , которые разрыхлят почву естественным образом. После посадки овощей почву можно укрывать органической мульчей, сохраняя влагу и улучшая структуру грунта.

2. Сжигание листвы

Сухая листва не мусор, а ценное органическое удобрение. Вместо того чтобы сжигать её, используйте:

для компоста — листья разлагаются и улучшают состав почвы;

— листья разлагаются и улучшают состав почвы; для мульчирования приствольных кругов — это защитит корни деревьев от пересыхания и сорняков.

3. Побелка деревьев в апреле-мае

Белить деревья весной — бесполезно. Эту процедуру проводят осенью, чтобы защитить стволы от морозобоин и солнечных ожогов.

Но если к концу зимы побелка смылась, её можно обновить в начале марта. Позже этого срока побелка уже не имеет смысла.

4. Неправильная обработка сада

Ранней весной сад нуждается в защите от болезней и вредителей, но делать это нужно грамотно: