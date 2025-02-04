Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Розы — не самые зимостойкие растения, и даже при хорошем укрытии они могут серьезно пострадать от морозов. Но даже если куст выглядит безжизненным, его можно спасти!

Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Savitsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Красные розы

Водка поможет оживить розу

Этот метод использовали еще наши прабабушки, и он действительно работает. Всё просто:

Растворите 200 граммов водки в ведре воды. Полейте розы этим раствором 2–3 раза. Если куст сильно подмерз, на восстановление уйдет до трёх недель.

Обрезка: удаляем поврежденные побеги

Чтобы роза не тратила силы на мертвые части, проведите санитарную обрезку:

Удалите все черные побеги до светлой ткани.

до светлой ткани. Если сердцевина стебля коричневая , продолжайте обрезку до основания.

, продолжайте обрезку до основания. Побеги с разорванной корой тоже удаляются.

тоже удаляются. Если куст полностью почернел, обрезайте до места прививки.

Все срезы обработайте садовым варом или зелёнкой, чтобы предотвратить инфекции.

Защита и восстановление куста

После обрезки важно провести обработку:

Опрыскайте побеги и почву вокруг куста фунгицидами, чтобы защитить ослабленное растение от грибковых заболеваний.

побеги и почву вокруг куста фунгицидами, чтобы защитить ослабленное растение от грибковых заболеваний. Создайте мини-парник : Обрежьте верхнюю часть пятилитровой бутылки . Воткните её в землю над розой и закрепите, чтобы не унесло ветром. Не забывайте открывать крышку для вентиляции.

:

Этот метод поможет розе быстрее восстановиться, и уже летом куст снова порадует цветением.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

