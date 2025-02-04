Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно
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Розы — не самые зимостойкие растения, и даже при хорошем укрытии они могут серьезно пострадать от морозов. Но даже если куст выглядит безжизненным, его можно спасти!
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Savitsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Красные розы
Водка поможет оживить розу
Этот метод использовали еще наши прабабушки, и он действительно работает. Всё просто:
- Растворите 200 граммов водки в ведре воды.
- Полейте розы этим раствором 2–3 раза.
- Если куст сильно подмерз, на восстановление уйдет до трёх недель.
Обрезка: удаляем поврежденные побеги
Чтобы роза не тратила силы на мертвые части, проведите санитарную обрезку:
- Удалите все черные побеги до светлой ткани.
- Если сердцевина стебля коричневая, продолжайте обрезку до основания.
- Побеги с разорванной корой тоже удаляются.
- Если куст полностью почернел, обрезайте до места прививки.
Все срезы обработайте садовым варом или зелёнкой, чтобы предотвратить инфекции.
Защита и восстановление куста
После обрезки важно провести обработку:
- Опрыскайте побеги и почву вокруг куста фунгицидами, чтобы защитить ослабленное растение от грибковых заболеваний.
- Создайте мини-парник:
- Обрежьте верхнюю часть пятилитровой бутылки.
- Воткните её в землю над розой и закрепите, чтобы не унесло ветром.
- Не забывайте открывать крышку для вентиляции.
Этот метод поможет розе быстрее восстановиться, и уже летом куст снова порадует цветением.
Уточнения
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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