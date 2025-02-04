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Розы вымерзли? Водка спасет ваш сад: старинный метод, который работает безотказно

1:34
Садоводство

Розы — не самые зимостойкие растения, и даже при хорошем укрытии они могут серьезно пострадать от морозов. Но даже если куст выглядит безжизненным, его можно спасти!

Красные розы
Фото: commons.wikimedia.org by Andrei Savitsky, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Красные розы

Водка поможет оживить розу

Этот метод использовали еще наши прабабушки, и он действительно работает. Всё просто:

  1. Растворите 200 граммов водки в ведре воды.
  2. Полейте розы этим раствором 2–3 раза.
  3. Если куст сильно подмерз, на восстановление уйдет до трёх недель.

Обрезка: удаляем поврежденные побеги

Чтобы роза не тратила силы на мертвые части, проведите санитарную обрезку:

  • Удалите все черные побеги до светлой ткани.
  • Если сердцевина стебля коричневая, продолжайте обрезку до основания.
  • Побеги с разорванной корой тоже удаляются.
  • Если куст полностью почернел, обрезайте до места прививки.

Все срезы обработайте садовым варом или зелёнкой, чтобы предотвратить инфекции.

Защита и восстановление куста

После обрезки важно провести обработку:

  • Опрыскайте побеги и почву вокруг куста фунгицидами, чтобы защитить ослабленное растение от грибковых заболеваний.
  • Создайте мини-парник:
    • Обрежьте верхнюю часть пятилитровой бутылки.
    • Воткните её в землю над розой и закрепите, чтобы не унесло ветром.
    • Не забывайте открывать крышку для вентиляции.

Этот метод поможет розе быстрее восстановиться, и уже летом куст снова порадует цветением.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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