Как спасти пионы после неудачной пересадки: советы, которые вернут цветам здоровье

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пышные кусты пионов — украшение любого сада и гордость цветовода. Но иногда приходится пересаживать растения. Почему? Причины могут быть разные: истощение почвы, нехватка солнца или просто желание обновить сад. Главное — выполнить пересадку правильно, чтобы не навредить цветку.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Розовые пионы

Когда лучше пересаживать пионы

Оптимальные месяцы для пересадки — август и сентябрь. К этому моменту пионы уже отдохнули после цветения, а осенние дожди обеспечат корням достаточное увлажнение.

Пересадка в другое время — риск:

Ранняя пересадка мешает растению восстановиться после цветения.

мешает растению восстановиться после цветения. Поздняя пересадка может привести к вымерзанию слабых корней зимой.

Как выбрать место для пионов

Освещение . Пионы любят свет, но палящее солнце может повредить цветам, поэтому лучше выбрать слегка затенённое место.

. Пионы любят свет, но палящее солнце может повредить цветам, поэтому лучше выбрать слегка затенённое место. Почва . Оптимальный вариант — глинистая или чернозёмная с хорошим дренажем.

. Оптимальный вариант — глинистая или чернозёмная с хорошим дренажем. Защита от ветра. Не стоит высаживать кусты рядом с заборами, где могут гулять сквозняки.

Если место подобрано правильно, куст будет радовать пышным цветением долгие годы.

Как подготовить куст к пересадке

Перед тем как выкапывать пионы, нужно выполнить несколько шагов:

Обрезка — оставьте стебли длиной 5–7 см, чтобы уменьшить испарение влаги. Окопка куста — отступите 25–30 см от центра, чтобы не повредить корневую систему. Выкопка — аккуратно поднимайте куст вилами или лопатой. Не тяните за стебли!

После этого корни промывают водой, чтобы увидеть их состояние и подготовить к делению.

Как правильно разделить куст

Используйте острое и продезинфицированное лезвие .

. Каждый фрагмент должен содержать 3–5 почек и корни длиной 10–15 см .

и корни длиной . Срезы обработайте древесным углем или золой, чтобы предотвратить инфекции.

Посадка на новом месте

Глубина ямы — 50–60 см.

— 50–60 см. Дренаж на дно — гравий, песок или керамзит.

на дно — гравий, песок или керамзит. Почвенная смесь — садовая земля, перегной и песок.

— садовая земля, перегной и песок. Размещение корней — аккуратно, без заломов.

— аккуратно, без заломов. Глубина посадки — почки должны находиться на 3–5 см ниже уровня почвы.

После посадки куст поливают. Если земля осела, её досыпают.

Уход после пересадки

Чтобы растение прижилось, важно соблюдать несколько правил:

Полив должен быть умеренным — переувлажнение вредно для корней.

— переувлажнение вредно для корней. Удаляйте сорняки, чтобы они не отнимали питательные вещества.

В первый год не стоит ждать цветения — растение тратит силы на укоренение.

Правильная пересадка — залог здоровья и пышного цветения пионов в будущем.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

