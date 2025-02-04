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Как спасти пионы после неудачной пересадки: советы, которые вернут цветам здоровье

3:03
Садоводство

Пышные кусты пионов — украшение любого сада и гордость цветовода. Но иногда приходится пересаживать растения. Почему? Причины могут быть разные: истощение почвы, нехватка солнца или просто желание обновить сад. Главное — выполнить пересадку правильно, чтобы не навредить цветку.

Розовые пионы
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана (zooclub.ru), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Розовые пионы

Когда лучше пересаживать пионы

Оптимальные месяцы для пересадки — август и сентябрь. К этому моменту пионы уже отдохнули после цветения, а осенние дожди обеспечат корням достаточное увлажнение.

Пересадка в другое время — риск:

  • Ранняя пересадка мешает растению восстановиться после цветения.
  • Поздняя пересадка может привести к вымерзанию слабых корней зимой.

Как выбрать место для пионов

  • Освещение. Пионы любят свет, но палящее солнце может повредить цветам, поэтому лучше выбрать слегка затенённое место.
  • Почва. Оптимальный вариант — глинистая или чернозёмная с хорошим дренажем.
  • Защита от ветра. Не стоит высаживать кусты рядом с заборами, где могут гулять сквозняки.

Если место подобрано правильно, куст будет радовать пышным цветением долгие годы.

Как подготовить куст к пересадке

Перед тем как выкапывать пионы, нужно выполнить несколько шагов:

  1. Обрезка — оставьте стебли длиной 5–7 см, чтобы уменьшить испарение влаги.
  2. Окопка куста — отступите 25–30 см от центра, чтобы не повредить корневую систему.
  3. Выкопка — аккуратно поднимайте куст вилами или лопатой. Не тяните за стебли!

После этого корни промывают водой, чтобы увидеть их состояние и подготовить к делению.

Как правильно разделить куст

  • Используйте острое и продезинфицированное лезвие.
  • Каждый фрагмент должен содержать 3–5 почек и корни длиной 10–15 см.
  • Срезы обработайте древесным углем или золой, чтобы предотвратить инфекции.

Посадка на новом месте

  • Глубина ямы — 50–60 см.
  • Дренаж на дно — гравий, песок или керамзит.
  • Почвенная смесь — садовая земля, перегной и песок.
  • Размещение корней — аккуратно, без заломов.
  • Глубина посадки — почки должны находиться на 3–5 см ниже уровня почвы.

После посадки куст поливают. Если земля осела, её досыпают.

Уход после пересадки

Чтобы растение прижилось, важно соблюдать несколько правил:

  • Полив должен быть умеренным — переувлажнение вредно для корней.
  • Удаляйте сорняки, чтобы они не отнимали питательные вещества.
  • В первый год не стоит ждать цветения — растение тратит силы на укоренение.

Правильная пересадка — залог здоровья и пышного цветения пионов в будущем.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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