Когда дождь — ваш враг: в какое время обрабатывать растения, чтобы препарат подействовал на 100%

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тёплые солнечные лучи пробуждают не только природу, но и вредителей, которые ждут своего часа. Пока смородина готовится к новому сезону, её кусты становятся мишенью для насекомых.

Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Кто-то считает, что это неизбежно, но стоит ли просто наблюдать за тем, как урожай уничтожается на корню? Весенняя обработка позволяет предотвратить катастрофу, ведь:

снижает количество зимующих вредителей;

укрепляет иммунитет растений;

увеличивает урожайность.

Лучше позаботиться о профилактике, чем потом бороться с последствиями.

Опасные враги смородины

Чтобы защитить кусты, важно знать, с кем приходится иметь дело:

Почковый клещ — поражает почки, они становятся аномально крупными и не развиваются.

— поражает почки, они становятся аномально крупными и не развиваются. Тля — высасывает сок из молодых листьев, вызывая их деформацию.

— высасывает сок из молодых листьев, вызывая их деформацию. Галловая тля — оставляет характерные красные вздутия на листьях.

— оставляет характерные красные вздутия на листьях. Стеклянница — гусеницы этого вредителя поедают ветви изнутри, ослабляя куст.

Каждый из этих вредителей опасен, а потому борьба с ними должна быть комплексной.

Когда и как проводить обработку

Весеннюю обработку смородины проводят в два этапа:

До распускания почек – уничтожение зимующих вредителей. В период активного роста – защита от новых угроз.

Чем обработать кусты

1. Кипяток

Простейший, но эффективный метод. Горячая вода (60–70 °C), проливаемая на кусты из лейки, уничтожает яйца вредителей.

2. Медный купорос

Помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями. Раствор готовят из 100 г вещества на 10 л воды.

3. Карбамид

Служит не только средством против вредителей, но и азотным удобрением.

4. Зольный раствор

Народное средство от тли: 300 г золы на 10 л воды, используется для опрыскивания.

5. Инсектициды

Современные препараты для защиты кустов. Лучше выбирать биологические средства, чтобы не навредить природе.

Как правильно применять средства

Используйте опрыскиватели, чтобы раствор равномерно покрывал листья и ветви.

Работайте в сухую погоду, иначе дождь смоет препарат.

Соблюдайте меры безопасности: надевайте перчатки и маску.

Весенняя обработка смородины — залог здорового куста и щедрого урожая. Позаботьтесь о растениях вовремя, и вредители не оставят вас без ягод!

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

