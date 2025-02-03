Когда дождь — ваш враг: в какое время обрабатывать растения, чтобы препарат подействовал на 100%

Тёплые солнечные лучи пробуждают не только природу, но и вредителей, которые ждут своего часа. Пока смородина готовится к новому сезону, её кусты становятся мишенью для насекомых.
Кто-то считает, что это неизбежно, но стоит ли просто наблюдать за тем, как урожай уничтожается на корню? Весенняя обработка позволяет предотвратить катастрофу, ведь:
Лучше позаботиться о профилактике, чем потом бороться с последствиями.
Чтобы защитить кусты, важно знать, с кем приходится иметь дело:
Каждый из этих вредителей опасен, а потому борьба с ними должна быть комплексной.
Весеннюю обработку смородины проводят в два этапа:
1. Кипяток
Простейший, но эффективный метод. Горячая вода (60–70 °C), проливаемая на кусты из лейки, уничтожает яйца вредителей.
2. Медный купорос
Помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями. Раствор готовят из 100 г вещества на 10 л воды.
3. Карбамид
Служит не только средством против вредителей, но и азотным удобрением.
4. Зольный раствор
Народное средство от тли: 300 г золы на 10 л воды, используется для опрыскивания.
5. Инсектициды
Современные препараты для защиты кустов. Лучше выбирать биологические средства, чтобы не навредить природе.
Весенняя обработка смородины — залог здорового куста и щедрого урожая. Позаботьтесь о растениях вовремя, и вредители не оставят вас без ягод!
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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