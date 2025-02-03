Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти 10 продуктов предупредят развитие рака кишечника
Российские ученые нашли новый способ защиты зданий от обрушения
В Канаде пообещали ошеломительный ответ на пошлины Трампа
Российский агропром представлен в Китае: старт шоу-рума в Шанхае
Эксперт раскрыл способы для бюджетных путешествий по Европе
Булочки, от которых невозможно оторваться! Красивые и очень вкусные
Эксперты рассказали о разнице между турбазой, кемпингом и глэмпингом
Как холод влияет на ГУР и ЭУР? Главные ошибки, которые приводят к поломкам
В элитном ЖК в Москве прогремел взрыв: что известно?

Когда дождь — ваш враг: в какое время обрабатывать растения, чтобы препарат подействовал на 100%

2:37
Садоводство

Тёплые солнечные лучи пробуждают не только природу, но и вредителей, которые ждут своего часа. Пока смородина готовится к новому сезону, её кусты становятся мишенью для насекомых.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Jerzy Opioła, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина

Кто-то считает, что это неизбежно, но стоит ли просто наблюдать за тем, как урожай уничтожается на корню? Весенняя обработка позволяет предотвратить катастрофу, ведь:

  • снижает количество зимующих вредителей;
  • укрепляет иммунитет растений;
  • увеличивает урожайность.

Лучше позаботиться о профилактике, чем потом бороться с последствиями.

Опасные враги смородины

Чтобы защитить кусты, важно знать, с кем приходится иметь дело:

  • Почковый клещ — поражает почки, они становятся аномально крупными и не развиваются.
  • Тля — высасывает сок из молодых листьев, вызывая их деформацию.
  • Галловая тля — оставляет характерные красные вздутия на листьях.
  • Стеклянница — гусеницы этого вредителя поедают ветви изнутри, ослабляя куст.

Каждый из этих вредителей опасен, а потому борьба с ними должна быть комплексной.

Когда и как проводить обработку

Весеннюю обработку смородины проводят в два этапа:

  1. До распускания почек – уничтожение зимующих вредителей.
  2. В период активного роста – защита от новых угроз.

Чем обработать кусты

1. Кипяток
Простейший, но эффективный метод. Горячая вода (60–70 °C), проливаемая на кусты из лейки, уничтожает яйца вредителей.

2. Медный купорос
Помогает в борьбе с грибковыми заболеваниями. Раствор готовят из 100 г вещества на 10 л воды.

3. Карбамид
Служит не только средством против вредителей, но и азотным удобрением.

4. Зольный раствор
Народное средство от тли: 300 г золы на 10 л воды, используется для опрыскивания.

5. Инсектициды
Современные препараты для защиты кустов. Лучше выбирать биологические средства, чтобы не навредить природе.

Как правильно применять средства

  • Используйте опрыскиватели, чтобы раствор равномерно покрывал листья и ветви.
  • Работайте в сухую погоду, иначе дождь смоет препарат.
  • Соблюдайте меры безопасности: надевайте перчатки и маску.

Весенняя обработка смородины — залог здорового куста и щедрого урожая. Позаботьтесь о растениях вовремя, и вредители не оставят вас без ягод!

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен
Авто
Секрет старых АКБ: как заработать на аккумуляторе, который уже не нужен Аудио 
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века
Экономика и бизнес
Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века Аудио 
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Садоводство, цветоводство
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Забытая фреска раскрыла тайну средневековых алтарей Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
Вот какой кофе лучше пить по утрам: об этом не все знают
Кабачки, которые не нужно чистить: 5 сортов с тонкой кожицей и минимумом семян
Инфляция 700%: россияне тратят в разы больше, чем 20 лет назад
Как получить билеты за копейки: секреты от сотрудников авиакомпаний
Финляндия в панике! США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза
Шины будут служить дольше, если знать, что означают эти цветные метки
Ученые выяснили, как коровы чувствуют магнитное поле Земли
Как горячий пунш помогает при кашле и простуде
Депутатов могут обязать чаще устраивать встречи с населением
Ошибки в оформлении интерьера прихожей: это мешает вашему дому выглядеть стильно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.