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Как получить 3 кг перца с одного куста: 10 секретов, о которых молчат опытные огородники

3:17
Садоводство

Болгарский перец — овощ, который радует вкусом в любом виде. Его можно есть свежим, добавлять в салаты, консервировать и запекать. Конечно, можно купить его в магазине, но куда приятнее наслаждаться плодами собственного труда. Тем более, что перец — культура неприхотливая. Главное — знать несколько простых секретов, которые помогут получить до 3 кг урожая с каждого куста.

Сладкий перец
Фото: Freepik by wirestock
Сладкий перец

1. Выбор подходящего сорта

Чтобы получить обильный урожай, важно подобрать сорт, адаптированный к климату вашего региона. Правильный выбор семян — первый шаг к успешному выращиванию.

2. Обеззараживание и проращивание семян

Высаживать семена сразу в грунт — ошибка. Сначала их нужно продезинфицировать, например, замочив в слабом растворе марганцовки или специальных препаратах. После этого семена проращивают во влажной среде до появления ростков.

3. Оптимальное время посадки

Поздние и среднепоздние сорта высевают на рассаду в конце февраля, а ранние и среднеранние — в марте. В открытый грунт рассаду пересаживают только тогда, когда ночная температура стабильно держится выше +15°C.

4. Личная "квартира" для каждого куста

Перцы не любят тесноты. Чтобы рассада росла крепкой, ее лучше высаживать в индивидуальные емкости. Пусть это займет больше места, но растения будут развиваться лучше.

5. Грамотный полив и влажность почвы

Полив должен быть обильным, но не частым — почва должна просыхать между поливами. Влажность воздуха нужно поддерживать на уровне 60–65%. Раз в две недели полезно подкармливать растения азотными удобрениями.

6. Правильный выбор участка

Лучшее место для перца — солнечная сторона участка. Если сделать высокие грядки, почва будет быстрее прогреваться, что благоприятно скажется на росте растений.

7. Дружелюбные соседи

Перец хорошо чувствует себя рядом с луком, чесноком и ароматными травами. Они не только создают благоприятные условия, но и отпугивают вредителей.

8. Уход за высаженной рассадой

После пересадки перец требует особого ухода:

  • полив только теплой водой, нагретой солнцем;
  • регулярное окучивание, чтобы к корням поступал кислород;
  • подкормка органическими удобрениями каждые 10–12 дней.

9. Подвязка кустов

Даже крепкие кусты могут не выдержать вес тяжелых плодов. Подвязка к опоре помогает растению сохранить завязи и дает возможность нарастить больше перцев.

10. Терпение и забота — залог успеха

Соблюдая эти несложные правила, можно получить богатый урожай даже на небольшом участке. Главное — уделять растениям внимание и вовремя вносить удобрения. Тогда ваш перец порадует не только количеством, но и насыщенным вкусом!

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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