Как вырастить крупную свеклу? Полезные хитрости дачникам на заметку

Для свекольной грядки нужно выбрать хорошо освещенное и сухое место, так как корнеплод любит солнце и тепло, но не любит излишнюю влажность.
Свекла любит тепло и свет, поэтому найдите самое солнечное место для ее выращивания. Крупная свекла хорошо растет только при оптимальном увлажнении на рыхлых почвах с высоким плодородием.
Хотя свекла любит богатые, удобренные почвы, следует помнить, что после внесения органических удобрений ее выращивают как второй или третий урожай. В противном случае вкусовые качества столовых корнеплодов значительно ухудшатся.
Окучивать свеклу нет необходимости, так как большинство сортов не растут глубоко, а выступают над поверхностью почвы. Рыхлите свеклу в течение всего сезона, особенно после дождей и поливов, и корнеплоды вырастут здоровыми и сочными.
Профессионалы рекомендуют поливать свеклу три раза за один вегетационный период. Вносите первую подкормку, как только появятся первые листочки.
Полейте свеклу второй раз, когда корнеплод сформируется и появится над поверхностью земли. После того как рассада только прорастет, свеклу нужно будет проредить изначально.
Каждой свекле требуется четыре дюйма пространства вокруг нее для роста.
Золу можно рассыпать между рядами свеклы и слегка заделывать в почву. При поливе калий растворится и постепенно проникнет к корням.
Свёкла обыкнове́нная (от греч. σεῦκλον, σεῦτλον, τεῦτλον; диал. на Юге России, в Белоруссии, Польше и Украине буряк, бурак; лат. Béta vulgáris) — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), подсемейства Маревые (Chenopodioideae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae.
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