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Чем удобрять рассаду томатов? Используйте эти подкормки

1:38
Садоводство

Чем подкормить рассаду томатов

Азотные удобрения для подкормки рассады томатов — аммиачная вода, аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония, сульфат аммония. Калийные удобрения для подкормки рассады томатов — калийная селитра, калий-магний, монофосфат калия, сульфат калия, сульфат калия.

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Удобрения разводят в воде согласно инструкции на упаковке. Рассаду томатов часто подкармливают теми же народными средствами, в частности, куриным пометом и золой.

Удобрение из куриного помета готовят следующим образом: 2 части навоза смешивают с 1 частью воды, закрывают емкость крышкой и оставляют на 2-3 дня. Перед применением настой разбавляют водой в пропорции 1:10.

Томаты необходимо подкармливать борной кислотой после пикировки, затем после высадки в открытый грунт и в период плодоношения.

Банановая кожура — хорошее природное удобрение, которое содержит азот, калий, магний и фосфор. Именно эти микроэлементы необходимы для укрепления рассады томатов.

Как часто нужно поливать рассаду томатов на подоконнике

Появившиеся ростки нуждаются в поливе через 4-5 дней после снятия пленки. Удобно использовать пульверизатор или лейку с очень маленькими ячейками.

Распыление влаги предотвращает эрозию почвы, обнажая корни растений. Рассаду томатов опрыскивают 2 раза в неделю, используя только теплую воду.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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