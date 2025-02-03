Чем удобрять рассаду томатов? Используйте эти подкормки

Азотные удобрения для подкормки рассады томатов — аммиачная вода, аммиачная селитра, мочевина, сульфат аммония, сульфат аммония. Калийные удобрения для подкормки рассады томатов — калийная селитра, калий-магний, монофосфат калия, сульфат калия, сульфат калия.
Удобрения разводят в воде согласно инструкции на упаковке. Рассаду томатов часто подкармливают теми же народными средствами, в частности, куриным пометом и золой.
Удобрение из куриного помета готовят следующим образом: 2 части навоза смешивают с 1 частью воды, закрывают емкость крышкой и оставляют на 2-3 дня. Перед применением настой разбавляют водой в пропорции 1:10.
Томаты необходимо подкармливать борной кислотой после пикировки, затем после высадки в открытый грунт и в период плодоношения.
Банановая кожура — хорошее природное удобрение, которое содержит азот, калий, магний и фосфор. Именно эти микроэлементы необходимы для укрепления рассады томатов.
Появившиеся ростки нуждаются в поливе через 4-5 дней после снятия пленки. Удобно использовать пульверизатор или лейку с очень маленькими ячейками.
Распыление влаги предотвращает эрозию почвы, обнажая корни растений. Рассаду томатов опрыскивают 2 раза в неделю, используя только теплую воду.
Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).
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