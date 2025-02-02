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Один промах – и борщевик снова разрастётся! Как убрать его правильно

2:31
Садоводство

Борщевик Сосновского — агрессивный сорняк, способный быстро захватывать территории и представляющий опасность для здоровья человека. Его сок содержит фуранокумарины, которые при контакте с кожей и последующем воздействии солнечных лучей могут вызывать сильные ожоги. Кроме того, растение вытесняет другие культуры и обедняет почву.

Борщевик
Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Борщевик

Эффективные методы борьбы с борщевиком:

  • Механическое удаление: на небольших участках с единичными растениями рекомендуется выкапывать борщевик вручную до начала цветения и формирования семян. Важно использовать защитную одежду и перчатки, чтобы избежать контакта с соком растения. Удаление следует проводить на глубину не менее 30 см, чтобы полностью извлечь корень.
  • Скашивание: при массовом распространении борщевика эффективным методом является регулярное скашивание растений до цветения. Первое скашивание проводят в начале сезона, затем повторяют процедуру каждые 3-4 недели. Скошенные растения необходимо утилизировать, предпочтительно сжиганием, чтобы предотвратить распространение семян.
  • Мульчирование: после удаления растений можно использовать метод мульчирования почвы геотекстилем или плотной пленкой. Это препятствует прорастанию оставшихся семян и снижает вероятность повторного появления борщевика. Мульчу оставляют на участке на длительный период, периодически проверяя и обновляя покрытие.
  • Химическая обработка: применение гербицидов на основе глифосата эффективно при борьбе с борщевиком. Обработку проводят дважды с интервалом в 3-4 недели. Важно соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям по применению препаратов.

Меры предосторожности

  • Всегда используйте защитную одежду, перчатки и очки при работе с борщевиком.
  • Избегайте контакта с соком растения.
  • Проводите работы в пасмурную погоду или вечером, чтобы минимизировать воздействие ультрафиолета.
  • При попадании сока на кожу немедленно промойте участок водой с мылом и избегайте солнечного света.

Борьба с борщевиком требует систематического подхода и регулярного контроля участка. Комплексное применение указанных методов поможет эффективно справиться с этим опасным растением и защитить ваш сад или огород.

Уточнения

Борщеви́к Сосно́вского (лат. Heracléum sosnówskyi) — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик (Heracleum) семейства Зонтичные (Umbelliferae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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