Один промах – и борщевик снова разрастётся! Как убрать его правильно

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Борщевик Сосновского — агрессивный сорняк, способный быстро захватывать территории и представляющий опасность для здоровья человека. Его сок содержит фуранокумарины, которые при контакте с кожей и последующем воздействии солнечных лучей могут вызывать сильные ожоги. Кроме того, растение вытесняет другие культуры и обедняет почву.

Фото: commons.wikimedia.org by Jean-Pol GRANDMONT, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Борщевик

Эффективные методы борьбы с борщевиком:

Механическое удаление: на небольших участках с единичными растениями рекомендуется выкапывать борщевик вручную до начала цветения и формирования семян. Важно использовать защитную одежду и перчатки, чтобы избежать контакта с соком растения. Удаление следует проводить на глубину не менее 30 см, чтобы полностью извлечь корень.

Скашивание: при массовом распространении борщевика эффективным методом является регулярное скашивание растений до цветения. Первое скашивание проводят в начале сезона, затем повторяют процедуру каждые 3-4 недели. Скошенные растения необходимо утилизировать, предпочтительно сжиганием, чтобы предотвратить распространение семян.

Мульчирование: после удаления растений можно использовать метод мульчирования почвы геотекстилем или плотной пленкой. Это препятствует прорастанию оставшихся семян и снижает вероятность повторного появления борщевика. Мульчу оставляют на участке на длительный период, периодически проверяя и обновляя покрытие.

Химическая обработка: применение гербицидов на основе глифосата эффективно при борьбе с борщевиком. Обработку проводят дважды с интервалом в 3-4 недели. Важно соблюдать меры предосторожности и следовать инструкциям по применению препаратов.

Меры предосторожности

Всегда используйте защитную одежду, перчатки и очки при работе с борщевиком.

Избегайте контакта с соком растения.

Проводите работы в пасмурную погоду или вечером, чтобы минимизировать воздействие ультрафиолета.

При попадании сока на кожу немедленно промойте участок водой с мылом и избегайте солнечного света.

Борьба с борщевиком требует систематического подхода и регулярного контроля участка. Комплексное применение указанных методов поможет эффективно справиться с этим опасным растением и защитить ваш сад или огород.

Уточнения

Борщеви́к Сосно́вского (лат. Heracléum sosnówskyi) — крупное травянистое растение, вид рода Борщевик (Heracleum) семейства Зонтичные (Umbelliferae).

