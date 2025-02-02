Вырастить ялтинский лук – задача не из лёгких, но эти советы помогут

3:46 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание ялтинского лука, известного своим сладким вкусом и насыщенным фиолетовым оттенком, требует особого подхода. Этот сорт, относящийся к салатным, отличается сплюснутой формой и мясистыми чешуйками толщиной до 7 мм. Его нежный вкус с едва заметной горчинкой делает его идеальным для свежих салатов.

Фото: commons.wikimedia.org by Theoremapiphagora, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ялтинский лук

История и происхождение

Считается, что предки ялтинского лука были завезены в Крым в XIX веке, после чего селекционеры улучшали его качества, сохраняя уникальные свойства. В 1950-х годах сорт был официально зарегистрирован под названием "Лук ялтинский местный".

Польза и особенности

Помимо приятного вкуса, этот лук богат антиоксидантами, витаминами и клетчаткой. Высокое содержание флавоноидов и серы способствует синтезу коллагена и выведению токсинов. Регулярное употребление крымского лука положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, пищеварение и иммунитет.

Выращивание из семян

Для получения качественного урожая рекомендуется использовать рассадный метод. Посев семян проводят в конце февраля — начале марта. Семена предварительно замачивают в слабом растворе марганцовки для дезинфекции, затем промывают и просушивают.

Посев осуществляется в контейнеры с питательным грунтом на глубину около 1 см. После появления всходов температуру снижают до 16-18°C, обеспечивая растениям хорошее освещение.

Пикировка и уход за рассадой

Когда у сеянцев появятся 2-3 настоящих листа, проводят пикировку, рассаживая их на расстоянии 3-4 см друг от друга. Полив должен быть умеренным, чтобы избежать загнивания корней. За две недели до высадки в открытый грунт рассаду начинают закаливать, постепенно приучая к уличным условиям.

Высадка в открытый грунт

В середине мая, когда минует угроза заморозков, рассаду высаживают на солнечный участок с легкой, плодородной почвой. Рекомендуется соблюдать расстояние между растениями 15-20 см, а между рядами — 30 см. Перед посадкой в лунки можно добавить немного перегноя или компоста.

Уход за растениями

Регулярный полив особенно важен в период активного роста. Почву следует рыхлить после каждого полива, удаляя сорняки. Подкормки проводят дважды за сезон: первый раз — через две недели после посадки, используя азотные удобрения, второй — в период формирования луковиц, применяя фосфорно-калийные составы.

Болезни и вредители

Ялтинский лук подвержен таким заболеваниям, как пероноспороз и шейковая гниль. Для профилактики рекомендуется соблюдать севооборот, не высаживая лук на одном месте несколько лет подряд, а также проводить опрыскивания фунгицидами при первых признаках болезни. Из вредителей наиболее опасны луковая муха и трипсы. Применение инсектицидов и агротехнических приемов поможет защитить растения.

Сбор и хранение урожая

Уборку лука проводят в конце августа — начале сентября, когда перо начинает полегать и желтеть. Луковицы выкапывают, просушивают на солнце, затем хранят в прохладном, сухом месте при температуре 0-3°C. Срок хранения ялтинского лука составляет около 4-5 месяцев.

Уточнения

Ялтинский лук — сорт сладкого репчатого лука, выведенный в Крыму на основе происходившей из района села Оползневое натурализованной формы португальского лука Мадерский плоский, завезённого в Россию в XIX веке.

