Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для чего сажают полынь

Полынь чаще всего используется в качестве живой изгороди, особенно в более жарких и сухих районах. Растение прекрасно смотрится в саду, особенно в сочетании с более темной или бордовой листвой.

Фото: creativecommons.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Полынь

Кроме того, полынь издает резкий аромат, который, как говорят, обладает свойствами репеллента от насекомых. Этого запаха избегают многие вредители в саду. Известно, что многие птицы: воробьи, скворцы, орлы — приносят полынь в свои гнезда, чтобы избавиться от клещей и блох.

Что посадить рядом с полынью

Полынь хорошо сочетается с другими многолетниками, такими как лаванда, сантолина и колокольчики. Также рядом с розами можно посадить полынь; Растение будет отпугивать тлю.

Растение хорошо поддается обрезке. Ему можно придать форму небольших шариков, которые будут отлично смотреться на дорожках и аллеях.

Уточнения

Полы́нь (лат. Artemísia) — крупный род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые (Asteraceae).



