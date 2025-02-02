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Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь

1:00
Садоводство

Для чего сажают полынь

Полынь чаще всего используется в качестве живой изгороди, особенно в более жарких и сухих районах. Растение прекрасно смотрится в саду, особенно в сочетании с более темной или бордовой листвой.

Полынь
Фото: creativecommons.org by Ragesoss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Полынь

Кроме того, полынь издает резкий аромат, который, как говорят, обладает свойствами репеллента от насекомых. Этого запаха избегают многие вредители в саду. Известно, что многие птицы: воробьи, скворцы, орлы — приносят полынь в свои гнезда, чтобы избавиться от клещей и блох.

Что посадить рядом с полынью

Полынь хорошо сочетается с другими многолетниками, такими как лаванда, сантолина и колокольчики. Также рядом с розами можно посадить полынь; Растение будет отпугивать тлю.

Растение хорошо поддается обрезке. Ему можно придать форму небольших шариков, которые будут отлично смотреться на дорожках и аллеях.

Уточнения

Полы́нь (лат. Artemísia) — крупный род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые (Asteraceae).
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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