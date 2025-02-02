Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь

Полынь чаще всего используется в качестве живой изгороди, особенно в более жарких и сухих районах. Растение прекрасно смотрится в саду, особенно в сочетании с более темной или бордовой листвой.
Кроме того, полынь издает резкий аромат, который, как говорят, обладает свойствами репеллента от насекомых. Этого запаха избегают многие вредители в саду. Известно, что многие птицы: воробьи, скворцы, орлы — приносят полынь в свои гнезда, чтобы избавиться от клещей и блох.
Полынь хорошо сочетается с другими многолетниками, такими как лаванда, сантолина и колокольчики. Также рядом с розами можно посадить полынь; Растение будет отпугивать тлю.
Растение хорошо поддается обрезке. Ему можно придать форму небольших шариков, которые будут отлично смотреться на дорожках и аллеях.
Полы́нь (лат. Artemísia) — крупный род травянистых или полукустарниковых растений семейства Астровые (Asteraceae).
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