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Польза и вред древесной золы: когда её не стоит использовать

Садоводство » Советы

Древесная зола — это популярное органическое удобрение, которое многие садоводы и огородники с удовольствием используют для улучшения качества почвы. Она содержит множество питательных веществ, таких как калий, кальций и магний, и может значительно повысить плодородие. Однако не все растения и грядки подходят для применения золы.

Овощные культуры, предпочитающие кислую почву

Некоторые овощные культуры предпочитают кислую среду, и внесение золы в такие грядки может негативно сказаться на их росте и развитии. К таким растениям относятся:

  • Брюква
  • Крапива
  • Черника
  • Малина
  • Клюква

Эти растения требуют кислой почвы для нормального усвоения питательных веществ. Добавление золы, которая делает почву более щелочной, может привести к недостатку элементов, необходимых для их роста.

Культуры, чувствительные к избытку калия

Древесная зола богата калия, и его избыток может быть вреден для некоторых растений. Существует ряд культур, чувствительных к высокому содержанию калия, включая:

  • Свёклу
  • Редис
  • Морковь

Избыток калия может негативно повлиять на корнеплоды, замедляя их рост и ухудшая вкусовые качества. Поэтому лучше избегать добавления золы в грядки с этими растениями.

Многолетние травы и лекарственные растения

Некоторые многолетние травы и лекарственные растения, такие как мяту, мелиссу и другие, могут пострадать от высоких уровней щелочности, которые вызывает зола. Эти растения предпочитают более нейтральные или слегка кислые условия. Поэтому, если вы хотите сохранить их здоровыми и ароматными, лучше не добавлять золу на такие грядки.

Грядки с молодыми саженцами

При посадке молодых саженцев, особенно деревьев и кустарников, следует избегать применения золы рядом с корнями. Зола может вызвать ожоги корней из-за высоких уровней солей. Лучше использовать древесную золу через несколько месяцев после посадки, когда корневая система уже укоренится.

Древесная зола — полезный ресурс, но её применение требует осторожности. Запомните, что не стоит сыпать золу на грядки с культурами, которые предпочитают кислую почву, чувствительны к избытку калия, многолетними травами и молодыми саженцами. Учитывая эти рекомендации, вы сможете избежать негативного влияния на рост и развитие растений и получите здоровый и обильный урожай.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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