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Бесснежная зима – испытание для сада: 5 приёмов, которые спасут ваши растения

2:44
Садоводство

Бесснежная зима представляет серьёзную угрозу для садовых растений. Отсутствие снежного покрова лишает их естественной защиты от морозов, что может привести к промерзанию корней и гибели культур. Однако существуют эффективные методы, позволяющие сохранить здоровье растений в таких условиях.

Красивый сад
Фото: Adobe Stock by Александр Беспалый, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивый сад

Почему бесснежная зима опасна для растений

Снег действует как изолятор, защищая почву и корни от низких температур. Без него морозы проникают глубже, что особенно опасно для многолетников, луковичных и кустарников. Кроме того, холодные ветры высушивают почву, лишая растения необходимой влаги. Резкие перепады температур без снежного покрова также негативно сказываются на состоянии культур.

Какие растения наиболее уязвимы

Особенно страдают теплолюбивые растения и культуры с поверхностной корневой системой:

  • Молодые плодовые деревья и кустарники, такие как персики и абрикосы.
  • Многолетние цветы: розы, хризантемы, гортензии.
  • Луковичные культуры: тюльпаны, нарциссы, лилии.
  • Озимые культуры: чеснок, лук.

Как защитить растения в бесснежную зиму

Мульчирование почвы

Покройте приствольные круги растений слоем мульчи (опилки, торф, солома, листья) толщиной 10-15 см. Это поможет сохранить тепло и влагу в почве, защищая корни от промерзания.

Окучивание

Подсыпьте рыхлую землю к основанию кустов слоем более 10-15 см. Это поддержит оптимальную температуру в области корневой шейки и сохранит почки, находящиеся на уровне земли.

Укрытие растений

Используйте агроволокно, лапник или тканевые чехлы для укрытия надземной части растений. Это защитит их от холодных ветров и перепадов температур.

Влагозарядный полив

Перед наступлением морозов проведите обильный полив почвы. Влажная почва промерзает медленнее и лучше сохраняет тепло, что защищает корни растений.

Снегозадержание

Если выпадает небольшой снег, сгребите его к основанию растений и закрепите лапником или хворостом. Это поможет сохранить даже небольшое количество снега на участке.

Применение этих мер позволит сохранить садовые растения в условиях бесснежной зимы и обеспечить их успешное пробуждение весной. Правильная подготовка и регулярный уход — ключ к здоровому саду, способному противостоять капризам природы.

Уточнения

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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