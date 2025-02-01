Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бег или ходьба? Как выбрать идеальную кардио-нагрузку для сжигания жира
Эти популярные способы отбеливания зубов могут разрушить эмаль
Студентка ГИТИСа будет получать именную стипендию от Никиты Кологривого
Исчезновение лягушек может привести к глобальному хаосу
Книги в декоре: идеи, которые сделают интерьер уютнее
Передали руль другу без прав? Теперь штраф заплатит не только он — вот к чему нужно быть готовым
Скрываем неровности потолка: эффективное использование потолочного плинтуса
Прокачай стальную выносливость: эти 3 тренировки сделают гладиатора из любого!
Как вертикальная ферма Artisan Green обеспечивает Сингапур свежими продуктами

Уберите ружьё: вот как отогнать пернатых вредителей со своего участка

2:00
Садоводство

Птицы могут наносить значительный ущерб урожаю и строениям, поэтому выбор эффективного отпугивателя становится важной задачей для садоводов, фермеров и владельцев загородных домов. Сегодня существует множество видов таких устройств, и каждый из них подходит для определённых условий.

Птицы
Фото: commons.wikimedia.org by jvl!o (Julio Maldonado Mourelle), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Птицы

Какие бывают отпугиватели птиц

  1. Ультразвуковые устройства. Излучают сигналы, которые не воспринимаются человеком, но вызывают дискомфорт у птиц, заставляя их покидать территорию. Они подходят для балконов, садов, чердаков и других небольших участков.
  2. Биоакустические системы. Такие приборы воспроизводят звуки тревоги или крики хищных птиц. Это помогает защитить большие территории, такие как сады, поля и виноградники.
  3. Визуальные средства. Манекены хищников, светоотражающие ленты, вращающиеся предметы — всё это создаёт иллюзию опасности и отпугивает птиц. Они эффективны для небольших огородов, теплиц и частных домов.
  4. Газовые отпугиватели. Работают на основе громких хлопков, имитируя выстрелы или гром. Используются для защиты крупных сельскохозяйственных угодий и аэропортов.

Как выбрать подходящий отпугиватель

При выборе важно учитывать:

  • Площадь действия. Чем больше территория, тем мощнее должно быть устройство.
  • Тип питания. Некоторые модели работают на батарейках, другие подключаются к сети или солнечным панелям.
  • Погодостойкость. Если прибор будет использоваться на открытом воздухе, он должен выдерживать дождь, снег и перепады температуры.
  • Уровень шума. В жилых районах лучше применять бесшумные варианты, чтобы не мешать соседям.

Правильно подобранный отпугиватель поможет надежно защитить урожай и имущество, не причиняя вреда природе.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать?
Овощи
Ошибки при подготовке грядки под огурцы: как их избежать? Аудио 
Как стакан томатного сока в день повлияет на ваше здоровье?
Здоровье
Как стакан томатного сока в день повлияет на ваше здоровье? Аудио 
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Прокачай стальную выносливость: эти 3 тренировки сделают гладиатора из любого!
Как вертикальная ферма Artisan Green обеспечивает Сингапур свежими продуктами
Коты царапают все подряд? Объясняем поведение питомцев
Пышные творожные пончики в духовке: рецепт без лишнего жира
Тонкости ухода за кожей после депиляции, чтобы избежать врастания волос
Шура объяснил своё нежелание петь дуэтом с Юрием Лозой и Катей Лель
Массажист перечислила простые способы быстро избавиться от боли в спине
Тренды 2025 года: какие розетки и выключатели актуальны сегодня
Какие транспортные средства скрывает ваша категория B? Секреты, о которых вы не знали
Приднестровье получило первую партию газа
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.