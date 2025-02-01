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Картофель, капуста, томаты: какие овощи нужно окучивать, чтобы собрать богатый урожай

3:06
Садоводство

Окучивание — важный агротехнический приём, способствующий улучшению роста и развития многих овощных культур. Хотя часто считается, что окучивание необходимо только для картофеля, на самом деле этот метод полезен и для других растений. Он помогает укрепить корневую систему, бороться с сорняками, сохранять влагу в почве и защищать растения от температурных колебаний.

Картофель
Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Преимущества окучивания

  • Укрепление корней: окучивание стимулирует образование дополнительных корней, делая растение более устойчивым к засухе и ветру.
  • Улучшение аэрации: рыхлая почва после окучивания обеспечивает лучший доступ кислорода к корням.
  • Сохранение влаги: окученная почва удерживает влагу, снижая потребность в частом поливе.
  • Борьба с сорняками: поднятие почвы вокруг растения затрудняет рост сорняков, уменьшая их конкуренцию с культурными растениями.

Какие овощи нуждаются в окучивании

  • Картофель: окучивание защищает клубни от солнечных лучей, предотвращая их позеленение и образование соланина. Обычно картофель окучивают дважды за сезон: первый раз, когда стебли достигают 15-20 см, и второй раз через 2-3 недели.
  • Томаты: особенно высокорослые сорта, положительно реагируют на окучивание, которое стимулирует образование дополнительных корней, улучшая питание растения и повышая его устойчивость.
  • Капуста: окучивание способствует формированию более мощной корневой системы и предотвращает полегание растений.
  • Фасоль и горох: окучивание помогает укрепить стебли и предотвращает их полегание, особенно в ветреных районах.

Овощи, не требующие окучивания

  • Морковь и свёкла: эти корнеплоды не нуждаются в окучивании, так как это может привести к деформации корнеплодов.
  • Лук и чеснок: окучивание может способствовать загниванию луковиц и снижению урожайности.
  • Салат и шпинат: эти листовые овощи не требуют окучивания, так как их корневая система расположена близко к поверхности.

Как правильно окучивать овощи

  • Выбор времени: окучивание проводят после дождя или полива, когда почва влажная, но не слишком мокрая.
  • Инструменты: используйте мотыгу или окучник для поднятия почвы к основанию растения.
  • Глубина: поднимайте почву на высоту 5-10 см, в зависимости от культуры и стадии её роста.
  • Частота: окучивание проводят 1-2 раза за сезон, в зависимости от потребностей растения.

Окучивание — эффективный метод ухода за многими овощными культурами, способствующий повышению их урожайности и устойчивости к неблагоприятным условиям. Однако важно учитывать особенности каждой культуры и правильно выполнять этот приём, чтобы не навредить растениям.

Уточнения

Окучивание — техника в сельском хозяйстве и садоводстве, заключающаяся в приваливании влажной мелкокомковатой почвы к нижним частям растений с одновременным её рыхлением. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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