Картофель, капуста, томаты: какие овощи нужно окучивать, чтобы собрать богатый урожай

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Окучивание — важный агротехнический приём, способствующий улучшению роста и развития многих овощных культур. Хотя часто считается, что окучивание необходимо только для картофеля, на самом деле этот метод полезен и для других растений. Он помогает укрепить корневую систему, бороться с сорняками, сохранять влагу в почве и защищать растения от температурных колебаний.

Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Картофель

Преимущества окучивания

Укрепление корней: окучивание стимулирует образование дополнительных корней, делая растение более устойчивым к засухе и ветру.

Улучшение аэрации: рыхлая почва после окучивания обеспечивает лучший доступ кислорода к корням.

Сохранение влаги: окученная почва удерживает влагу, снижая потребность в частом поливе.

Борьба с сорняками: поднятие почвы вокруг растения затрудняет рост сорняков, уменьшая их конкуренцию с культурными растениями.

Какие овощи нуждаются в окучивании

Картофель: окучивание защищает клубни от солнечных лучей, предотвращая их позеленение и образование соланина. Обычно картофель окучивают дважды за сезон: первый раз, когда стебли достигают 15-20 см, и второй раз через 2-3 недели.

Томаты: особенно высокорослые сорта, положительно реагируют на окучивание, которое стимулирует образование дополнительных корней, улучшая питание растения и повышая его устойчивость.

Капуста: окучивание способствует формированию более мощной корневой системы и предотвращает полегание растений.

Фасоль и горох: окучивание помогает укрепить стебли и предотвращает их полегание, особенно в ветреных районах.

Овощи, не требующие окучивания

Морковь и свёкла: эти корнеплоды не нуждаются в окучивании, так как это может привести к деформации корнеплодов.

Лук и чеснок: окучивание может способствовать загниванию луковиц и снижению урожайности.

Салат и шпинат: эти листовые овощи не требуют окучивания, так как их корневая система расположена близко к поверхности.

Как правильно окучивать овощи

Выбор времени: окучивание проводят после дождя или полива, когда почва влажная, но не слишком мокрая.

Инструменты: используйте мотыгу или окучник для поднятия почвы к основанию растения.

Глубина: поднимайте почву на высоту 5-10 см, в зависимости от культуры и стадии её роста.

Частота: окучивание проводят 1-2 раза за сезон, в зависимости от потребностей растения.

Окучивание — эффективный метод ухода за многими овощными культурами, способствующий повышению их урожайности и устойчивости к неблагоприятным условиям. Однако важно учитывать особенности каждой культуры и правильно выполнять этот приём, чтобы не навредить растениям.

Уточнения

Окучивание — техника в сельском хозяйстве и садоводстве, заключающаяся в приваливании влажной мелкокомковатой почвы к нижним частям растений с одновременным её рыхлением.

