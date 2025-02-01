Выбираем томаты-черри для засолки, салатов и свежих закусок

2:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Черри-томаты — это не только вкусные, но и декоративные плоды, которые украсят любой стол. Существует множество сортов черри, отличающихся размером, формой и цветом. Плоды могут быть совсем крошечными, с горошину, или достигать размеров мяча для пинг-понга. Форма варьируется от идеально круглой до слегка вытянутой. Цветовая палитра также разнообразна: красные, жёлтые, зелёные, чёрные и даже полосатые томаты.

Фото: Own work by Pluma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Томаты черри

Популярные сорта черри-томатов в России

В нашей стране особой популярностью пользуются следующие сорта:

Алая гроздь F1: раннеспелый гибрид, созревающий через 100-110 дней после всходов. Ампельное детерминантное растение высотой около 30 см, идеально подходит для выращивания в подвесных горшках на балконе или в теплице. Плоды массой 20-30 г, очень сладкие и сочные. Урожайность составляет 4-5 кг/м².

Ампельный: очень ранний сорт, первые плоды можно собирать уже через 85-90 дней после всходов. Детерминантное ампельное растение не требует формирования. Ярко-красные округлые плоды массой 20-25 г обладают отличным сладким вкусом. Продуктивность более 3 кг с растения.

Балконное чудо: миниатюрный скороспелый сорт, обильно плодоносящий через 100 дней после всходов. Детерминантный штамбовый куст высотой 30-40 см не требует подвязки и пасынкования. Плоды массой около 15 г сладкие и подходят для свежего потребления и консервирования. Урожайность 4-5 кг/м².

Белая вишня: раннеспелый сорт с индетерминантными растениями высотой до 2 м. Кисти содержат 15-25 плодов массой около 30 г, созревающих одновременно. Плоды нежного цвета слоновой кости, сладкие и сочные. Урожайность 8-9 кг/м².

Блэк черри: раннеспелый сорт, обильно плодоносящий до первых заморозков. Растения высотой около 2 м в теплицах и 1,3-1,5 м в открытом грунте. Плоды массой 10-20 г обладают десертным сладким вкусом с фруктовым ароматом. Урожайность до 5 кг с куста.

При выборе сорта учитывайте свои предпочтения по цвету, размеру и вкусу плодов, а также условия выращивания. Перед покупкой семян рекомендуется ознакомиться с официальной информацией производителя и отзывами других садоводов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

