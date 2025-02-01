Добавьте в почву это удобрение – голубика начнёт плодоносить, как никогда раньше

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание голубики на приусадебном участке требует особого подхода, особенно в вопросах подкормки. В дикой природе эти кустарники растут на кислых почвах, и для успешного культивирования необходимо создать схожие условия.

Фото: creativecommons.org by Jeff dumais, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Голубика

Когда подкармливать голубику весной

Первую подкормку проводят ранней весной, до начала цветения. Вторую — в период завязывания ягод. Это помогает растениям получить необходимые питательные вещества в критические фазы развития.

Чем удобрять голубику весной

Для первой подкормки рекомендуется использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Например, можно применить сульфат аммония, который не только снабжает растение азотом, но и подкисляет почву. Во вторую подкормку целесообразно использовать удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора для улучшения качества плодов.

Как поддерживать кислотность почвы

Голубика предпочитает почвы с pH 3,5-5. Для поддержания такой кислотности можно использовать органические материалы, такие как хвойный опад или верховой торф, при посадке и в качестве мульчи. Также эффективны минеральные удобрения, содержащие серу, например, сульфат калия или сульфат железа.

Советы по уходу за голубикой

Мульчирование: регулярно обновляйте слой мульчи из хвои или коры, чтобы сохранить влагу и поддерживать кислотность почвы.

Полив: обеспечьте регулярный полив, особенно в засушливые периоды, избегая переувлажнения.

Обрезка: проводите санитарную обрезку ранней весной, удаляя повреждённые и старые побеги.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам вырастить здоровые кусты голубики и получить обильный урожай вкусных и полезных ягод.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

