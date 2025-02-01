Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кирилл Кяро рассказал о методах работы Юры Борисова
Защищаем губы от агрессивной погоды: простые советы
Интерьер в стиле Old Money: элегантность вне времени
Как определить скрученный пробег за пару минут
США годами закрывали на это глаза
Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день
Осень или весна? Когда лучше сажать яблоню, чтобы быстрее увидеть урожай
Почему мучает голод, даже если рацион состоит из калорийной пищи
Свежий воздух без открытых окон: какие устройства помогут

Добавьте в почву это удобрение – голубика начнёт плодоносить, как никогда раньше

1:58
Садоводство

Выращивание голубики на приусадебном участке требует особого подхода, особенно в вопросах подкормки. В дикой природе эти кустарники растут на кислых почвах, и для успешного культивирования необходимо создать схожие условия.

Голубика
Фото: creativecommons.org by Jeff dumais, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Голубика

Когда подкармливать голубику весной

Первую подкормку проводят ранней весной, до начала цветения. Вторую — в период завязывания ягод. Это помогает растениям получить необходимые питательные вещества в критические фазы развития.

Чем удобрять голубику весной

Для первой подкормки рекомендуется использовать комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Например, можно применить сульфат аммония, который не только снабжает растение азотом, но и подкисляет почву. Во вторую подкормку целесообразно использовать удобрения с повышенным содержанием калия и фосфора для улучшения качества плодов.

Как поддерживать кислотность почвы

Голубика предпочитает почвы с pH 3,5-5. Для поддержания такой кислотности можно использовать органические материалы, такие как хвойный опад или верховой торф, при посадке и в качестве мульчи. Также эффективны минеральные удобрения, содержащие серу, например, сульфат калия или сульфат железа.

Советы по уходу за голубикой

  • Мульчирование: регулярно обновляйте слой мульчи из хвои или коры, чтобы сохранить влагу и поддерживать кислотность почвы.
  • Полив: обеспечьте регулярный полив, особенно в засушливые периоды, избегая переувлажнения.
  • Обрезка: проводите санитарную обрезку ранней весной, удаляя повреждённые и старые побеги.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам вырастить здоровые кусты голубики и получить обильный урожай вкусных и полезных ягод.

Уточнения

Голуби́ка Голубика обыкновенная (лат. Vaccínium uliginósum) — вид листопадных кустарников из рода Вакциниум семейства Вересковые.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы
Авто
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы Аудио 
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит?
Правда ТВ
Роспотребнадзор закрывает магазины "Светофор": что происходит? Аудио 
Картофель, который любят все: какие сорта лидируют по популярности
Садоводство, цветоводство
Картофель, который любят все: какие сорта лидируют по популярности Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Как обойти запреты кинотеатров и спокойно есть во время фильма
Добавьте в почву это удобрение – голубика начнёт плодоносить, как никогда раньше
Что делать, если соседи захламляют подъезд: законные методы воздействия
Секреты идеальной кожи: когда и как наносить ночной крем
ТНТ отсудил у строителей миллион рублей за использование образов Равшана и Джамшута
Челябинский метеорит — это мелочь: что будет, если астероид размером с дом врежется в Землю
Как предотвратить ожирение у собаки: советы по диете и упражнениям
Обновлённый BMW iX: быстрее, мощнее, дальше на одном заряде
Четыре роковые ошибки при покупке машины с пробегом
Трамп выселяет New York Times и другие СМИ из Пентагона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.