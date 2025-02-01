Осень или весна? Когда лучше сажать яблоню, чтобы быстрее увидеть урожай

3:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы мечтаете о собственном яблоневом саде, но не знаете, с чего начать? Давайте разберём ключевые моменты, которые помогут вам создать плодоносящий и здоровый сад.

Фото: commons.wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яблоня декоративная

Выбор саженцев

Начните с покупки однолетних саженцев у проверенных продавцов. Убедитесь, что растение здоровое, без повреждений, с развитой корневой системой и привито на подходящий подвой (карликовый, среднерослый или сильнорослый). Весной допустимо наличие набухших почек, но без листьев.

Определение места посадки

Выберите солнечный участок с учётом будущего размера кроны. Важно, чтобы уровень грунтовых вод был не менее 1,2 метра от поверхности. При близком залегании вод рекомендуется высаживать яблони на искусственные холмы, чтобы избежать загнивания корней и выпревания ствола.

Сроки посадки

В южных регионах предпочтительна осенняя посадка: тёплая погода до конца октября способствует укоренению. В более холодных зонах лучше сажать весной, чтобы саженцы успели прижиться до наступления морозов.

Расстояние между деревьями

Для сильнорослых и среднерослых сортов оставляйте 4-5 метров между деревьями, для карликовых — 3-4 метра, а для колоновидных — 0,8-1 метр.

Причины отсутствия плодоношения

Если яблоня не плодоносит, возможны следующие причины:

Неподходящий возраст сорта для плодоношения.

Заглубление корневой шейки при посадке.

Недостаток питательных веществ.

Вертикальное расположение ветвей.

Проверьте каждую из этих причин и примите соответствующие меры.

Правильный полив

Поливайте яблони рано утром или вечером, увлажняя почву по периметру кроны. Молодым деревьям требуется 1-2 ведра воды на квадратный метр приствольного круга, двухлетним — 4-5 ведер, трёх-пятилетним — 5-8 ведер, взрослым — около 10 ведер.

Продолжительность жизни яблони

При благоприятных условиях яблоня может жить до 100 лет, но из-за распространённых заболеваний средний срок жизни составляет около 25 лет.

Отслоение коры

Отслоение коры может быть вызвано морозобоинами, солнечными ожогами или болезнями. Поражённые участки следует зачистить, обработать зелёнкой и после высыхания покрыть масляной краской на натуральной олифе. Для профилактики осенью белите стволы и основания скелетных ветвей.

Нормирование урожая

Чтобы избежать периодичности плодоношения и перегрузки дерева, нормируйте количество плодов, начиная с молодого возраста. Оптимальное соотношение — одно яблоко на 20 листьев.

Определение зрелости яблок

Плоды готовы к сбору, когда легко отделяются от ветки при лёгком повороте. Своевременный сбор предотвращает осыпание и порчу яблок.

Своевременный сбор урожая

Своевременный сбор яблок важен для предотвращения их осыпания и порчи. Зрелые плоды легко отделяются от ветки при лёгком повороте.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете вырастить здоровый и продуктивный яблоневый сад, который будет радовать вас обильными урожаями долгие годы.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

