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Ранняя капуста, которая созревает за 70 дней: как выбрать идеальный сорт

3:13
Садоводство

Ранняя белокочанная капуста ценится за короткий период вегетации, составляющий от 70 до 120 дней, что позволяет наслаждаться свежими овощами уже в начале лета. Кочаны таких сортов обычно весят от 1 до 1,5 кг, иногда достигая 3 кг, и отличаются сочностью и нежным вкусом. Однако из-за рыхлой структуры они не предназначены для длительного хранения и транспортировки.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Популярные ранние сорта капусты

  • Июньская: созревает за 95 дней, кочаны массой 1-2,4 кг. Устойчива к капустной мухе и крестоцветной блошке, светолюбива, холодостойка, переносит заморозки до -5 °C, но склонна к растрескиванию при избытке влаги.
  • Трансфер: срок созревания — 110 дней, масса кочанов 0,9-1,7 кг. Неприхотлив, устойчив к вредителям, не растрескивается, имеет округлые кочаны средней плотности с короткой кочерыжкой.
  • Заполярье (гибрид): созревает за 95-100 дней, кочаны весом 1,4-1,5 кг. Редко болеет, не восприимчив к перепадам температуры, светолюбив и влаголюбив.
  • Дита: срок созревания — 100 дней, масса кочана около 1 кг. Устойчива к болезням, не растрескивается, хорошо транспортируется.
  • Золотой гектар: созревает за 105 дней, кочаны весом 1,4-3,2 кг. Устойчив к кратковременному похолоданию и засухе, но не защищён от килы.
  • Пандион: срок созревания — 85-100 дней, масса кочанов 0,9-2,2 кг. Устойчив к болезням и вредителям, не растрескивается, хорошо транспортируется, предпочитает тёплые участки, не переносит колебания температуры.
  • Принцесса раннего рынка (гибрид): созревает за 85-110 дней, кочаны массой 0,8-1,2 кг. Отличается дружным созреванием, восприимчива к киле.
  • Взрыв (гибрид): срок созревания — 80-90 дней, масса кочанов 0,9-1,5 кг. Редко болеет, но подвержен нападению вредителей, не растрескивается, имеет нежный и ароматный вкус.

Ультраскороспелые сорта, такие как Элиза, позволяют получить урожай уже через 2-3 месяца после посева семян, что особенно ценно для любителей свежих летних салатов и супов.

При выборе сорта ранней капусты важно учитывать климатические условия региона и устойчивость растения к заболеваниям и вредителям. Правильный выбор и соблюдение агротехнических приёмов обеспечат получение качественного и вкусного урожая.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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