Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На 285 из 313 объектов авиадиспетчерской службы США не хватает квалифицированного персонала
Как выбрать безопасные огурцы: три совета экспертов
Звёздный рекордсмен: астрономы обнаружили уникального белого карлика
Морщины раньше времени: 5 причин, из-за которых кожа теряет упругость
Новое правило: как УК будут взыскивать долги по коммуналке без суда
Юрию Башмету не понравилось, как SHAMAN исполнил гимн России
Уши млекопитающих: эволюционная связь с дыханием рыб
Камчатский гигант пробуждается: учёные предрекают извержение Безымянного
Эти даты увеличивают стоимость перелёта: как избежать лишних расходов

Кабачки, которые не нужно чистить: лучшие сорта с минимальным количеством семян

3:21
Садоводство

Кабачки — универсальные овощи, которые ценятся за скороспелость, простоту выращивания и сочную мякоть. Мечта каждого садовода — получить плоды с минимальным количеством семян, тонкой кожурой и нежной мякотью, богатой витаминами и минералами. Хотя в природе не существует кабачков полностью без семян, есть сорта с минимальным их содержанием или очень мелкими семечками.

кабачок
Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
кабачок

Лучшие зарубежные гибридные сорта кабачков

Среди любителей бессемянных культур популярны гибридные сорта, отличающиеся высокой урожайностью, привлекательным внешним видом, устойчивостью к заболеваниям и практически полным отсутствием семян. К таким сортам относятся:

  • Ассете F1: голландский гибрид с небольшим количеством семян, компактными кустами и крупными плодами весом до 3 кг. Нежная мякоть богата полезными веществами, подходит для разнообразных блюд и длительного хранения.
  • Кавили F1: гибрид, способный завязывать плоды без участия насекомых-опылителей, что делает его идеальным для регионов с переменчивым климатом. Плоды устойчивы к перезреванию, неприхотливы в уходе, имеют тонкую кожицу и нежную мякоть, лучше употреблять в свежем виде.
  • Искандер F1: раннеспелый гибрид с высокой урожайностью и нежным вкусом. Плоды сохраняют свои качества даже при перезревании, достигают веса до 800 г, подходят для кулинарии и консервации.

Отечественные сорта кабачков с минимальным количеством семян

Многие садоводы предпочитают отечественные сорта, отличающиеся морозостойкостью и адаптированные к условиям средней полосы. Среди них выделяются:

  • Грибовский 37: сорт с длительной историей, устойчивый к заболеваниям, с небольшим количеством семян и высокой урожайностью. Плоды весом до 1,3 кг имеют приятную мякоть, подходят для свежего употребления и консервации.
  • Ролик: ультраранний сорт, устойчивый к холодам и заболеваниям, с массой плодов около 1,5 кг. Сочная мякоть подходит для различных кулинарных целей.

Лучшие сорта цукини с минимальным количеством семян

Цукини — разновидность кабачка, характеризующаяся стабильной урожайностью, компактностью кустов и ярким вкусом. К лучшим сортам с минимальным количеством семян относятся:

  • Зебра: отечественный сорт с неповторимым вкусом и ароматом.
  • Скворушка: сорт с нежной мякотью и минимальным количеством семян.
  • Цукеша: популярный сорт с высокими вкусовыми качествами и небольшим количеством семян.
  • Золотинка: сорт с ярко-желтыми плодами, нежной мякотью и минимальным количеством семян.

Преимущества кабачков с минимальным количеством семян

Выращивание таких сортов позволяет получить плоды с большим содержанием нежной и вкусной мякоти, что особенно ценится в кулинарии. Кроме того, такие кабачки часто обладают тонкой кожурой, что упрощает их приготовление и повышает питательную ценность.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Авто
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности Аудио 
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь
Еда и рецепты
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь Аудио 
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Недвижимость
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Последние материалы
Звёздный рекордсмен: астрономы обнаружили уникального белого карлика
Морщины раньше времени: 5 причин, из-за которых кожа теряет упругость
Новое правило: как УК будут взыскивать долги по коммуналке без суда
Юрию Башмету не понравилось, как SHAMAN исполнил гимн России
Уши млекопитающих: эволюционная связь с дыханием рыб
Камчатский гигант пробуждается: учёные предрекают извержение Безымянного
Кабачки, которые не нужно чистить: лучшие сорта с минимальным количеством семян
Эти даты увеличивают стоимость перелёта: как избежать лишних расходов
Какое упражнение на пресс может быть опасно для спины: советы по безопасной тренировке
Компактные кроссоверы Infiniti уходят с рынка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.