Кабачки, которые не нужно чистить: лучшие сорта с минимальным количеством семян

3:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кабачки — универсальные овощи, которые ценятся за скороспелость, простоту выращивания и сочную мякоть. Мечта каждого садовода — получить плоды с минимальным количеством семян, тонкой кожурой и нежной мякотью, богатой витаминами и минералами. Хотя в природе не существует кабачков полностью без семян, есть сорта с минимальным их содержанием или очень мелкими семечками.

Фото: commons.wikimedia.org by Ariel Palmon, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ кабачок

Лучшие зарубежные гибридные сорта кабачков

Среди любителей бессемянных культур популярны гибридные сорта, отличающиеся высокой урожайностью, привлекательным внешним видом, устойчивостью к заболеваниям и практически полным отсутствием семян. К таким сортам относятся:

Ассете F1: голландский гибрид с небольшим количеством семян, компактными кустами и крупными плодами весом до 3 кг. Нежная мякоть богата полезными веществами, подходит для разнообразных блюд и длительного хранения.

Кавили F1: гибрид, способный завязывать плоды без участия насекомых-опылителей, что делает его идеальным для регионов с переменчивым климатом. Плоды устойчивы к перезреванию, неприхотливы в уходе, имеют тонкую кожицу и нежную мякоть, лучше употреблять в свежем виде.

Искандер F1: раннеспелый гибрид с высокой урожайностью и нежным вкусом. Плоды сохраняют свои качества даже при перезревании, достигают веса до 800 г, подходят для кулинарии и консервации.

Отечественные сорта кабачков с минимальным количеством семян

Многие садоводы предпочитают отечественные сорта, отличающиеся морозостойкостью и адаптированные к условиям средней полосы. Среди них выделяются:

Грибовский 37: сорт с длительной историей, устойчивый к заболеваниям, с небольшим количеством семян и высокой урожайностью. Плоды весом до 1,3 кг имеют приятную мякоть, подходят для свежего употребления и консервации.

Ролик: ультраранний сорт, устойчивый к холодам и заболеваниям, с массой плодов около 1,5 кг. Сочная мякоть подходит для различных кулинарных целей.

Лучшие сорта цукини с минимальным количеством семян

Цукини — разновидность кабачка, характеризующаяся стабильной урожайностью, компактностью кустов и ярким вкусом. К лучшим сортам с минимальным количеством семян относятся:

Зебра: отечественный сорт с неповторимым вкусом и ароматом.

Скворушка: сорт с нежной мякотью и минимальным количеством семян.

Цукеша: популярный сорт с высокими вкусовыми качествами и небольшим количеством семян.

Золотинка: сорт с ярко-желтыми плодами, нежной мякотью и минимальным количеством семян.

Преимущества кабачков с минимальным количеством семян

Выращивание таких сортов позволяет получить плоды с большим содержанием нежной и вкусной мякоти, что особенно ценится в кулинарии. Кроме того, такие кабачки часто обладают тонкой кожурой, что упрощает их приготовление и повышает питательную ценность.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

