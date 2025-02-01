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Запекать, фаршировать, консервировать — эти сорта перца подходят для всего

4:02
Садоводство

Выращивание длинноплодных перцев с относительно тонкими стенками становится популярным среди огородников. Эти сорта идеально подходят для запекания, особенно при фаршировке сыром и грибами. Ниже представлены семь сортов, которые отличаются хорошей урожайностью, отличным вкусом и удобной формой плодов.

Сладкий перец
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Сладкий перец

Перец сладкий "Викинг"

Среднеранний сорт, созревающий за 95-100 дней. Кусты достигают высоты 70-80 см. Плоды имеют коническую форму с заостренными кончиками, длиной около 15 см и массой 70-100 г. Толщина стенки 4-6 мм, мякоть ароматная, желтого или красного цвета.

Сорт отличается быстрым ростом рассады. Урожайность средняя, но плоды длинные, ярко-желтого цвета, с сочной и сладкой мякотью.

Перец сладкий "Каппи медовый"

Кусты высотой около 60 см, средней ветвистости. Плоды длиной 17-23 см, с относительно толстыми стенками и двумя камерами. В технической спелости бежевого цвета, в биологической — насыщенно-оранжевые.

Сорт накапливает сахара при благоприятных условиях. Вкус сладкий, но не приторный. Плоды длиной около 20 см, стенки толщиной 5-6 мм. Урожайность стабильная.

Перец сладкий "Рамиро"

Среднеспелый сорт с периодом созревания 110-120 дней. Кусты высотой 50-60 см. Плоды удлиненные, длиной 20-25 см, массой 100-150 г. Толщина стенки 5-7 мм.

Отличается высокой урожайностью. Плоды с тонкой кожицей, сладкие и сочные, подходят для запекания и фарширования.

Перец сладкий "Сиврия"

Традиционный болгарский сорт. Плоды вытянутые, конической формы, длиной до 20 см. В технической спелости желтые, в биологической — ярко-красные. Толщина стенки около 5 мм.

Сорт отличается высокой урожайностью и однородностью плодов. Вкус сладковатый, без выраженных особенностей.

Перец сладкий "Софийская капия"

Среднеранний сорт с кустами высотой 50-60 см. Плоды прямые, приплюснутые, длиной 15-17 см. В технической спелости темно-зеленые, в биологической — темно-красные.

Сорт показывает отличную урожайность. Плоды насыщенно-красного цвета, сладковатые, подходят для запекания.

Перец сладкий "Ласточка"

Раннеспелый сорт с периодом созревания 95-100 дней. Кусты компактные, высотой 35-45 см. Плоды конической формы, длиной 10-12 см, массой 80-100 г.

Сорт отличается дружным созреванием. Плоды сочные, с приятным сладким вкусом, подходят для консервирования и запекания.

Перец сладкий "Анастасия"

Среднеспелый сорт с кустами высотой 60-70 см. Плоды удлиненно-кубовидные, длиной 12-15 см, массой 150-200 г. В технической спелости зеленые, в биологической — темно-красные.

Сорт отличается высокой урожайностью. Плоды крупные, с толстыми стенками и насыщенным сладким вкусом, универсальны в использовании.

Выращивание длинноплодных сортов сладкого перца позволяет получить богатый урожай плодов, которые идеально подходят для запекания. Эти сорта отличаются устойчивостью к неблагоприятным условиям, хорошей урожайностью и насыщенным вкусом.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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