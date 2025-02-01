Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать сад ярче: македонская герань против петунии
Новые маршруты: как теперь добраться в Юго-Восточную Азию
Юрий Бородавко раскрыл, для чего Большунов отправился на сбор в Европу
Мяуканье, рычание и паника: как помочь кошке пережить поездку
Крупнейший экспортёр зерна в России оказался под контролем государства
Гречка для похудения: возможно ли похудеть на гречневой диете
Главные ошибки при выборе нижнего белья, которые испортят даже самую красивую фигуру
Учёные раскрыли тайны катастрофического обледенения Земли 700 миллионов лет назад
Натали Портман и Селена Гомес борются за роль Бритни Спирс в кино

Топ-7 культур для посева после лука: идеи для вашего участка

3:36
Садоводство » Советы

Выращивание лука — это не только радость от собранного урожая, но и возможность оптимизации пространства на дачном участке. Правильный выбор последующих культур может значительно повысить урожайность и улучшить качество почвы. 

Фиолетовый лук
Фото: commons.wikimedia.org by MariuszCommons, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фиолетовый лук

Почему выбор последующих культур имеет значение?

Правильное чередование растений, или севооборот, позволяет не только поддерживать здоровье почвы, но и предотвращать распространение болезней и вредителей. Лук оставляет после себя определенные вещества в земле, которые могут быть полезны для следующих культур. Кроме того, некоторые растения способны улучшать состав почвы или подавлять рост сорняков.

Удачные варианты для посадки после лука

1. Морковь

  • Польза: морковь и лук — отличные компаньоны, так как они защищают друг друга от вредителей. Лук отпугивает морковную fly, а морковь помогает избегать луковых мух.
  • Советы по посадке: лучше всего сажать морковь через 2-3 недели после убирания лука.

2. Свёкла

  • Польза: свёкла хорошо растет на тех участках, где ранее рос лук. Она требует меньше азота, что делает ее отличной культурой для севооборота.
  • Советы по посадке: свёклу можно сеять сразу после того, как лук будет собран.

3. Капуста

  • Польза: капуста прекрасно адаптируется к почве, использованной под лук, и может извлекать из нее остаточные питательные вещества.
  • Советы по посадке: сажайте капусту в хорошо удобренную почву после лука для достижения наилучшего результата.

4. Бобы и горох

  • Польза: бобовые культуры обогащают почву азотом, что делает её более плодородной для следующих растений.
  • Советы по посадке: посадка бобовых после лука поможет улучшить состав почвы.

5. Томаты

  • Польза: томаты любят свет и тепло, и их можно высаживать после лука, так как они не подвержены тем же болезням.
  • Советы по посадке: убедитесь, что почва хорошо обработана и удобрена, прежде чем сажать томаты.

6. Перец

  • Польза: перец также способен хорошо расти после лука. Он требует аналогичных условий по освещению и влаге.
  • Советы по посадке: перец лучше сажать в рыхлой и плодородной почве, обработанной после убирания лука.

7. Зелёные культуры (укроп, петрушка, салат)

  • Польза: эти растения быстро растут и не требуют интенсивного ухода, что делает их идеальными для посева в межсезонье.
  • Советы по посадке: сажайте зелень через несколько недель после лука, когда почва уже свободна.

Учитывайте особенности почвы и климата

При выборе культуры следует учитывать не только предыдущую растительность, но и состояние почвы, климатические условия вашего региона. Каждое растение имеет свои предпочтения по влаге, pH и питательным веществам, поэтому стоит обратить внимание на специфику местности.

Посев удачных культур после лука может существенно улучшить урожайность и здоровье вашего огорода. Севооборот — это не только способ экономии пространства, но и метод улучшения почвы и борьбы с вредителями. Используйте предложенные варианты с учетом особенностей своего участка, и вы сможете насладиться богатым и разнообразным урожаем!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Авто
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности Аудио 
Ремонт китайских машин: почему автосервисы разводят руками и что делать владельцам
Авто
Ремонт китайских машин: почему автосервисы разводят руками и что делать владельцам Аудио 
Капуста по-новому: рецепт, который удивит вас и гостей
Еда и рецепты
Капуста по-новому: рецепт, который удивит вас и гостей Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Мяуканье, рычание и паника: как помочь кошке пережить поездку
Крупнейший экспортёр зерна в России оказался под контролем государства
Гречка для похудения: возможно ли похудеть на гречневой диете
Главные ошибки при выборе нижнего белья, которые испортят даже самую красивую фигуру
Учёные раскрыли тайны катастрофического обледенения Земли 700 миллионов лет назад
Натали Портман и Селена Гомес борются за роль Бритни Спирс в кино
Топ-7 культур для посева после лука: идеи для вашего участка
В мегаполисах из-за глобального потепления увеличивается популяция крыс
Дороги, которые живут 70 лет: почему Россия не перенимает опыт США
Отдыхающая в Африке Екатерина Андреева вооружилась ножом и бросила вызов львам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.