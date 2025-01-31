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Как обеспечить крупные ягоды клубники: секреты подкормки

3:05
Садоводство » Советы

Клубника — одно из самых любимых и доступных ягодных растений, которое радует нас сладкими и сочными плодами. Чтобы обеспечить хорошее плодоношение и красивые крупные ягоды, важно не только выбрать правильный сорт, но и позаботиться о питательных веществах в почве. 

Свежая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Dudkaa ss, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Свежая клубника

Подкормка клубники: что нужно знать

Клубника требует определенных питательных веществ для активного роста и формирования крупных ягод. Основные элементы, которые ей необходимы, это:

  • Азот — способствует росту листьев и стеблей.
  • Фосфор — увеличивает количество и размер плодов.
  • Калий — улучшает вкус ягод и увеличивает их сочность.

Для обеспечения этих нужд лучше всего использовать органические и минеральные удобрения заранее, чтобы растения получили все необходимые элементы в нужный момент.

Рецепт эффективной подкормки

Одним из лучших вариантов подкормки является смесь из следующих компонентов:

  • Компост или перегной — добавляет необходимые питательные вещества и улучшает структуру почвы.
  • Древесная зола — источник калия и фосфора, способствует улучшению вкуса ягод.
  • Азотные удобрения (например, сульфат аммония) — для стимуляции роста зелёной массы.

Пропорции: На 1 квадратный метр клубничной грядки рекомендуется внести 5-6 кг компоста, 100-150 г древесной золы и 20-30 г азотного удобрения.

Как подкармливать:

  • Перед началом вегетационного периода, ранней весной, равномерно распределите смесь по поверхности почвы.
  • Осторожно вскопайте верхний слой почвы, чтобы удобрения лучше впитались.
  • После этого обязательно полейте грядку, чтобы активировать растворение удобрений и лучше доставить их к корням растений.

Не забудьте полить весной

Полив весной играет ключевую роль в активном росте клубники. Особенно важно следить за влажностью почвы в период цветения и формирования ягод, так как нехватка влаги может привести к небольшим и кислым плодам.

  • Регулярность полива: обычно клубнику следует поливать раз в неделю, но в засушливые периоды этот интервал может сокращаться. Проверяйте влажность почвы — она должна быть влажной.
  • Лучше всего использовать капельный полив: это позволит избежать переувлажнения и снизит риск заболеваний.

Секрет к получению крупных и сладких ягод клубники заключается в правильной подкормке и внимании к поливу. Используя органические и минеральные удобрения, а также обеспечивая регулярный полив, вы сможете наслаждаться богатым урожаем и восхитительными ягодами. Не забывайте о том, что своевременное внимание к потребностям растений гарантирует их здоровье и плодородие в будущем. Так что, готовя свою клубничную грядку к сезону, запаситесь наилучшими удобрениями и не забывайте о поливе!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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