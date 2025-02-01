Эффективное удобрение для клубники: простой и доступный рецепт

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для хорошего роста и урожая клубники не всегда нужны сложные составы удобрений. Иногда достаточно нескольких простых компонентов, чтобы растения радовали вас крупными и сладкими ягодами. В этой статье мы поделимся рецептом питательного раствора, который легко приготовить из доступных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Рецепт подкормки для клубники

Для приготовления удобрения вам понадобится 10-литровое ведро, которое на треть заполняется горячей водой. Далее следует добавить:

0,5 чайной ложки борной кислоты

0,5 чайной ложки марганцовки

Тщательно перемешайте содержимое ведра, пока все компоненты не растворятся. После этого долейте обычную воду до самого верха ведра.

Дополнительные компоненты

Теперь добавьте:

14 капель йода

2 столовые ложки нашатырного спирта

Перемешайте все компоненты снова, чтобы они полностью растворились.

Подготовка грядок

Перед тем как вносить удобрение, подготовьте грядки с клубникой. Удалите старые, сухие и больные листья с кустиков. Если необходимо, проведите обрезку, чтобы кусты получили больше света и воздуха.

Применение удобрения

Теперь можно приступить к подкормке. Под каждый куст клубники вылейте примерно 0,4 литра приготовленного раствора.

Эта подкормка будет способствовать активному росту растений, обильному цветению и даст крупные, вкусные ягоды.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

