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crop rotation after onions

После сбора лука посейте это растение — почва восстановится, а урожай будет богатым
2:06
Садоводство

Лук — один из самых популярных овощей на грядках, но после его сбора почва остается истощенной. Чтобы следующий урожай был богатым, важно правильно подобрать культуры для посадки.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Почему после лука важно учитывать севооборот

Лук активно потребляет азот и калий, а также оставляет в почве вещества, которые могут угнетать другие растения. Если сразу посадить культуру с такими же требованиями, грунт не успеет восстановиться, а урожай будет слабым.

Какие культуры лучше всего посадить после лука

  • Бобовые (горох, фасоль, бобы, чечевица). Они насыщают почву азотом благодаря симбиозу с полезными бактериями, улучшая её структуру и плодородие.
  • Листовая зелень (салат, шпинат, укроп, петрушка). Эти растения не требовательны к питательным веществам и помогают сохранить почву рыхлой.
  • Крестоцветные (брокколи, брюссельская капуста, кольраби). Они не подвержены болезням лука и способствуют восстановлению минерального состава почвы.

Какие растения сажать не стоит

После лука не рекомендуется сажать чеснок, лук-порей и шалот. Они относятся к тому же семейству и требуют одинакового набора питательных веществ, что приводит к истощению почвы и увеличивает риск заболеваний.

Как восстановить почву после сбора лука

Чтобы подготовить участок к следующему сезону, нужно:

  1. Перекопать почву, удалив остатки корней.
  2. Внести органические удобрения, такие как перегной или компост, чтобы восполнить запасы питательных веществ.
  3. Посеять сидераты (горчицу, фацелию), которые улучшат структуру грунта и предотвратят его вымывание.

Многие садоводы пренебрегают севооборотом, что приводит к снижению урожайности и ухудшению качества почвы. Чередование культур, внесение органики и грамотный выбор растений помогут сохранить плодородие и получить богатый урожай.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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