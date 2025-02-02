crop rotation after onions

После сбора лука посейте это растение — почва восстановится, а урожай будет богатым

2:06 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лук — один из самых популярных овощей на грядках, но после его сбора почва остается истощенной. Чтобы следующий урожай был богатым, важно правильно подобрать культуры для посадки.

Фото: Freepik by Racool_studio Лук

Почему после лука важно учитывать севооборот

Лук активно потребляет азот и калий, а также оставляет в почве вещества, которые могут угнетать другие растения. Если сразу посадить культуру с такими же требованиями, грунт не успеет восстановиться, а урожай будет слабым.

Какие культуры лучше всего посадить после лука

Бобовые (горох, фасоль, бобы, чечевица). Они насыщают почву азотом благодаря симбиозу с полезными бактериями, улучшая её структуру и плодородие.

Они насыщают почву азотом благодаря симбиозу с полезными бактериями, улучшая её структуру и плодородие. Листовая зелень (салат, шпинат, укроп, петрушка). Эти растения не требовательны к питательным веществам и помогают сохранить почву рыхлой.

Эти растения не требовательны к питательным веществам и помогают сохранить почву рыхлой. Крестоцветные (брокколи, брюссельская капуста, кольраби). Они не подвержены болезням лука и способствуют восстановлению минерального состава почвы.

Какие растения сажать не стоит

После лука не рекомендуется сажать чеснок, лук-порей и шалот. Они относятся к тому же семейству и требуют одинакового набора питательных веществ, что приводит к истощению почвы и увеличивает риск заболеваний.

Как восстановить почву после сбора лука

Чтобы подготовить участок к следующему сезону, нужно:

Перекопать почву, удалив остатки корней. Внести органические удобрения, такие как перегной или компост, чтобы восполнить запасы питательных веществ. Посеять сидераты (горчицу, фацелию), которые улучшат структуру грунта и предотвратят его вымывание.

Многие садоводы пренебрегают севооборотом, что приводит к снижению урожайности и ухудшению качества почвы. Чередование культур, внесение органики и грамотный выбор растений помогут сохранить плодородие и получить богатый урожай.

Уточнения

Лук (лат Allium, "чеснок") — род двулетних и многолетних травянистых растений, относимых к подсемейству луковые (Allioideae) семейства амариллисовые (Amaryllidaceae) порядка спаржецветные (Asparagales) (ранее относили к лилейным).

