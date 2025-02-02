Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы

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2:45
Садоводство

Малина считается одной из самых неприхотливых ягодных культур, но даже при хорошем уходе она иногда разочаровывает мелкими и кислыми плодами. Причины могут быть разными — от особенностей сорта до ошибок в уходе, которые легко исправить.

Raspberries05
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Raspberries05

Основные ошибки, мешающие получить сладкие ягоды

Самая распространенная проблема — неправильная подкормка. Весной малина нуждается в азотных удобрениях, например, в аммиачной селитре, которая стимулирует рост. Если этого не сделать, кусты будут слабыми, а урожай — скудным. Но и переизбыток азота не пойдет на пользу: ягоды вырастут водянистыми и безвкусными.

Еще один важный момент — нехватка магния. Если листья начали желтеть, нужно срочно внести соответствующее удобрение. В первой половине лета поможет обработка кустов раствором нашатырного спирта с жидким мылом. Это не только подкормка, но и защита от вредителей.

Важность обрезки и правильного полива

Если не удалять лишние побеги, малина разрастается, превращается в густые заросли и начинает болеть. Регулярная обрезка обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха, предотвращает развитие грибковых заболеваний и направляет силы растения на формирование крупных сладких ягод.

Полив тоже играет ключевую роль. Засуха приводит к тому, что ягоды становятся мелкими и жесткими, а чрезмерный полив может вызвать загнивание корней. Идеальный вариант — поддерживать умеренную влажность почвы и проводить мульчирование, чтобы удерживать влагу.

Шпалеры и мульчирование: почему это важно

Весной кусты необходимо освободить от укрытия и установить шпалеры, особенно если у вас летние сорта. Это поможет побегам равномерно получать свет и воздух, а ягоды не будут контактировать с влажной почвой.

Мульчирование — еще один важный шаг. Оно предотвращает быстрое испарение влаги, защищает корни от перегрева и препятствует росту сорняков. Использовать можно перегной, солому или опавшие листья.

Подкормка во второй половине лета

Когда ягоды начали завязываться, малине уже не нужен избыток азота. В этот период в почву вносят калий и фосфор. Они укрепляют иммунитет растения, делают плоды более сладкими и сочными.

Хорошим источником калия является древесная зола, которую можно использовать в сухом виде или приготовить зольный раствор для полива. Такая подкормка улучшит вкус ягод и повысит их устойчивость к болезням.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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