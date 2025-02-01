Где лучше сажать огурцы? Эти культуры помогут, а эти — только навредят

Хотите получить богатый урожай огурцов? Для этого не нужно быть профессиональным агрономом, достаточно следовать нескольким проверенным правилам. Главное — правильно подготовить грядки и учесть, какие культуры раньше росли на участке.
Огурцы лучше всего чувствуют себя на грядках, где до них росли:
А вот после поздних корнеплодов и белокочанной капусты сажать огурцы не стоит. Также не рекомендуется размещать их на участках, где в предыдущие сезоны росли тыквенные культуры — стоит подождать хотя бы два года.
Грядки для огурцов лучше всего готовить с осени. Это позволит почве восстановиться и насытиться питательными веществами.
Весной, перед тем как сеять огурцы, участок требует дополнительной подготовки:
Следуя этим рекомендациям, можно создать идеальные условия для выращивания огурцов и добиться отличного урожая!
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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