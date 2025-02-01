Где лучше сажать огурцы? Эти культуры помогут, а эти — только навредят

Хотите получить богатый урожай огурцов? Для этого не нужно быть профессиональным агрономом, достаточно следовать нескольким проверенным правилам. Главное — правильно подготовить грядки и учесть, какие культуры раньше росли на участке.

Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Огурцы

Где сажать огурцы? Учитываем севооборот

Огурцы лучше всего чувствуют себя на грядках, где до них росли:

ранняя капуста,

томаты,

перец,

лук,

горох,

картофель,

зелень.

А вот после поздних корнеплодов и белокочанной капусты сажать огурцы не стоит. Также не рекомендуется размещать их на участках, где в предыдущие сезоны росли тыквенные культуры — стоит подождать хотя бы два года.

Осенняя подготовка грядок

Грядки для огурцов лучше всего готовить с осени. Это позволит почве восстановиться и насытиться питательными веществами.

Очистите участок — уберите все растительные остатки, чтобы предотвратить развитие болезней и распространение вредителей.

— уберите все растительные остатки, чтобы предотвратить развитие болезней и распространение вредителей. Внесите органические удобрения — на плодородных почвах достаточно 40 тонн на гектар, а на бедных — до 60 тонн.

— на плодородных почвах достаточно 40 тонн на гектар, а на бедных — до 60 тонн. Перекопайте почву на глубину 20 см — это улучшит структуру земли и подготовит её к весенним посадкам.

Весенние работы перед посадкой

Весной, перед тем как сеять огурцы, участок требует дополнительной подготовки:

Выровняйте почву и удалите все сорняки. Добавьте минеральные удобрения - азотные, фосфорные или калийные (до 30 г на квадратный метр). Перекопайте почву повторно - это позволит удобрениям равномерно распределиться.

Следуя этим рекомендациям, можно создать идеальные условия для выращивания огурцов и добиться отличного урожая!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

