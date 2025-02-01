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Где лучше сажать огурцы? Эти культуры помогут, а эти — только навредят

Садоводство

Хотите получить богатый урожай огурцов? Для этого не нужно быть профессиональным агрономом, достаточно следовать нескольким проверенным правилам. Главное — правильно подготовить грядки и учесть, какие культуры раньше росли на участке.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огурцы

Где сажать огурцы? Учитываем севооборот

Огурцы лучше всего чувствуют себя на грядках, где до них росли:

  • ранняя капуста,
  • томаты,
  • перец,
  • лук,
  • горох,
  • картофель,
  • зелень.

А вот после поздних корнеплодов и белокочанной капусты сажать огурцы не стоит. Также не рекомендуется размещать их на участках, где в предыдущие сезоны росли тыквенные культуры — стоит подождать хотя бы два года.

Осенняя подготовка грядок

Грядки для огурцов лучше всего готовить с осени. Это позволит почве восстановиться и насытиться питательными веществами.

  • Очистите участок — уберите все растительные остатки, чтобы предотвратить развитие болезней и распространение вредителей.
  • Внесите органические удобрения — на плодородных почвах достаточно 40 тонн на гектар, а на бедных — до 60 тонн.
  • Перекопайте почву на глубину 20 см — это улучшит структуру земли и подготовит её к весенним посадкам.

Весенние работы перед посадкой

Весной, перед тем как сеять огурцы, участок требует дополнительной подготовки:

  1. Выровняйте почву и удалите все сорняки.
  2. Добавьте минеральные удобрения - азотные, фосфорные или калийные (до 30 г на квадратный метр).
  3. Перекопайте почву повторно - это позволит удобрениям равномерно распределиться.

Следуя этим рекомендациям, можно создать идеальные условия для выращивания огурцов и добиться отличного урожая!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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