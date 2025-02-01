Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие

Сроки посева томатов на рассаду — важный момент для каждого огородника. Ошибиться с датами нельзя: слишком ранний посев приведет к вытянутой и слабой рассаде, а поздний — к задержке плодоношения. Как же выбрать правильное время?
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов
Основные сроки посева
Средний период посева томатов — с конца февраля по начало марта. Однако эти сроки варьируются в зависимости от сорта и климатических условий региона.
К моменту высадки на постоянное место рассада должна быть высотой 15-20 см и иметь 6-7 настоящих листьев.
В каждом регионе своя дата высадки. Ориентироваться нужно на окончание возвратных заморозков.
Как правильно рассчитать время посева
Чтобы рассада успела окрепнуть, важно правильно рассчитать сроки:
Ранние и среднеспелые сорта — их вегетационный период составляет 50-60 дней, поэтому посев проводят в первой половине марта.
Позднеспелые сорта — требуют больше времени для развития, их сеют во второй половине февраля, но не позже 1 марта.
К этим срокам прибавляют еще 5-7 дней, которые уходят на проращивание семян и появление всходов.
Благоприятные дни для посева
Для тех, кто учитывает лунный календарь, можно выбрать наиболее удачные даты для посева.
В феврале лучшими днями будут: 1, 4, 5, 10-13 числа. В марте Луна благоприятствует посадке 6-9, 12 и 13 числа.
Определив точную дату посева, можно вырастить крепкую и здоровую рассаду, которая даст богатый урожай!
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).