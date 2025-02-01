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Посев томатов в феврале и марте: какие даты самые лучшие

1:50
Садоводство

Сроки посева томатов на рассаду — важный момент для каждого огородника. Ошибиться с датами нельзя: слишком ранний посев приведет к вытянутой и слабой рассаде, а поздний — к задержке плодоношения. Как же выбрать правильное время?

Рассада томатов
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рассада томатов

Основные сроки посева

Средний период посева томатов — с конца февраля по начало марта. Однако эти сроки варьируются в зависимости от сорта и климатических условий региона.

  • К моменту высадки на постоянное место рассада должна быть высотой 15-20 см и иметь 6-7 настоящих листьев.
  • В каждом регионе своя дата высадки. Ориентироваться нужно на окончание возвратных заморозков.

Как правильно рассчитать время посева

Чтобы рассада успела окрепнуть, важно правильно рассчитать сроки:

  • Ранние и среднеспелые сорта — их вегетационный период составляет 50-60 дней, поэтому посев проводят в первой половине марта.
  • Позднеспелые сорта — требуют больше времени для развития, их сеют во второй половине февраля, но не позже 1 марта.
  • К этим срокам прибавляют еще 5-7 дней, которые уходят на проращивание семян и появление всходов.

Благоприятные дни для посева

Для тех, кто учитывает лунный календарь, можно выбрать наиболее удачные даты для посева.

В феврале лучшими днями будут: 1, 4, 5, 10-13 числа.
В марте Луна благоприятствует посадке 6-9, 12 и 13 числа.

Определив точную дату посева, можно вырастить крепкую и здоровую рассаду, которая даст богатый урожай!

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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