Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей

Пионы предпочитают хорошо окультуренные суглинистые почвы, с глубокими грунтовыми водами и слабокислой реакционной средой. Глинистые почвы улучшают путем шлифовки, в песчаные добавляют глину, а кислые почвы раскисляют.
На этапе посадки пионы нуждаются в азотно-калийных удобрениях. В период бутонизации удобрения должны содержать азот. В период цветения также можно использовать сульфид калия и суперфосфат.
Для внекорневой подкормки нужно взять раствор с минеральным удобрением и опрыскать им кусты пионов согласно инструкции. Также в качестве удобрения можно использовать золу.
Лучше всего проводить внекорневую подкормку поздно вечером или в пасмурный день.
Будьте осторожны, если вы будете удобрять пионы слишком сильно, на кустах будет много листвы и цветочные почки не завяжутся.
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
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