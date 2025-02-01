Чем подкормить пионы, чтобы они цвели обильнее, чем у соседей

1:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пионы предпочитают хорошо окультуренные суглинистые почвы, с глубокими грунтовыми водами и слабокислой реакционной средой. Глинистые почвы улучшают путем шлифовки, в песчаные добавляют глину, а кислые почвы раскисляют.

Фото: commons.wikimedia.org by Ulaisaeva, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пион 5

На этапе посадки пионы нуждаются в азотно-калийных удобрениях. В период бутонизации удобрения должны содержать азот. В период цветения также можно использовать сульфид калия и суперфосфат.

Для внекорневой подкормки нужно взять раствор с минеральным удобрением и опрыскать им кусты пионов согласно инструкции. Также в качестве удобрения можно использовать золу.

Лучше всего проводить внекорневую подкормку поздно вечером или в пасмурный день.

Будьте осторожны, если вы будете удобрять пионы слишком сильно, на кустах будет много листвы и цветочные почки не завяжутся.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).



