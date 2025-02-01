Главные причины завести суккулент в своей квартире: это красиво и полезно

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Почему стоит выбрать суккуленты для дома

Суккуленты — интересная группа растений, которые можно выращивать в домашних условиях. Они неприхотливы, необычны на вид и легко украсят ваш подоконник.

Суккуленты
Фото: pexels.com by Quang Nguyen Vinh, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Суккуленты

Их наличие благотворно сказывается на качестве воздуха в вашем доме. Как и другие растения, суккуленты заботятся о чистоте воздуха в помещении, в котором они находятся. Они поглощают вредные химические вещества, в том числе углекислый газ.

Кроме того, эти комнатные цветы не вызывают аллергии. В этом смысле они абсолютно нейтральны. Они не требуют особого ухода. Суккуленты могут прожить без влаги целый месяц, не боятся яркого солнца. То есть за растения можно не переживать, если вдруг вы отправитесь в путешествие или командировку.

В осенне-зимний период суккуленты поливают примерно раз в 2 недели. Если температура достигает 13-15 градусов, то полив проводят раз в месяц. Весной и летом полив нужен примерно раз в 1,5-2 недели.

 

Уточнения

Суккуле́нты (от лат. succus — «сок», лат. succulentus — «сочный») — растения, обладающие специальными тканями для накопления воды. Обычно они произрастают в засушливых регионах.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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