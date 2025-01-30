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Как эффективно предотвратить фитофтору у томатов: советы по подготовке почвы

1:54
Садоводство » Вредители и болезни

Исследования показывают, что здоровая почва является ключом к успешному выращиванию томатов. Для профилактики грибковых заболеваний, особенно фитофторы, агрономы рекомендуют несколько эффективных шагов при посадке.

Вершинная гниль на томатах
Фото: commons.wikimedia.org by A13ean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вершинная гниль на томатах

Первый этап — подготовка почвы. Необходимо выкопать яму глубиной около 50 см, осторожно убирая траву, чтобы сохранить полезные элементы для роста томатов.

Следующий шаг — добавление ключевых компонентов. Смесь бикарбоната калия и извести помогает в борьбе с грибками и вредителями. Рекомендуется рассеять эту смесь вокруг растения в прикорневой зоне для защиты под землей.

Для дополнительных мер защиты можно использовать опрыскивание из бикарбоната калия, сельскохозяйственной извести, мыла и масла. При условии, что весна не будет слишком влажной, такое опрыскивание можно применять на листьях томатов.

Кроме того, мульчирование с использованием сельскохозяйственной пленки может предотвратить заражение грибками, которые испаряются из почвы. Однако важно быть осторожным и не притаптывать солому при мульчировании, чтобы избежать попадания спор грибков в почву.

Наконец, следует помнить о севообороте и дезинфекции инструментов. Если в прошлом сезоне возникли проблемы с фитофторозом, не стоит использовать тот же участок для новых саженцев. Также рекомендуется дезинфицировать инструменты, которые контактировали с зараженной почвой.

Эти экологичные методы позволят не только защитить томаты от грибков и фитофтороза, но и значительно увеличить урожайность без применения химических средств. Подходя к сельскому хозяйству с заботой об экологии, вы способствуете устойчивым методам ведения сельского хозяйства.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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