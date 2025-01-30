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Уход за растениями в условиях новолуний: рекомендации для садоводов и огородников

1:39
Садоводство » Советы

Появление новолуний, независимо от зодиакального знака, является важным сигналом для садоводов и огородников, сообщает «Царьград». В это время растения нуждаются в периоде покоя и восстановления, поэтому следует воздержаться от обрезки, посадки и пересадки. Важно сосредоточиться на других аспектах ухода за растениями.

В период новолуний садоводы могут уделить время борьбе с вредителями и грызунами, угрожающими насаждениям. Это также считается удачным моментом для накопления и перераспределения снега, что создаст благоприятные условия для следующего роста растений. Операции по прививке не рекомендуются в эти дни, так как растения находятся в состоянии покоя и могут плохо переносить стресс.

Огородникам следует заняться рыхлением почвы вокруг культур, которые активно растут на подоконниках и в отапливаемых теплицах. Эта процедура улучшает доступ кислорода к корням. Прореживание всходов позволит удалить лишние растения, чтобы остальные могли получать больше ресурсов для роста. Мульчирование также поможет защитить почву и сохранить влагу. Посев и посадку в период полной Луны лучше избегать, чтобы не создавать чрезмерный стресс для растений.

В цветниках также стоит уделить внимание борьбе с вредителями и болезнями, однако использование ядохимикатов может негативно повлиять на экосистему, поэтому предпочтение лучше отдать природным средствам, которые являются более безопасными и экологичными.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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