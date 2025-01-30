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Натуральные методы ухода за растениями: как сохранить урожай в жару

2:33
Садоводство » Вредители и болезни

С наступлением жаркой погоды многие садоводы сталкиваются с проблемой пожелтения листьев огурцов, томатов и других овощных растений, что может ухудшить качество урожая и даже привести к гибели кустов. Однако, помимо использования белых агротекстильных чехлов, существует простой и недорогой способ, который поможет быстро устранить эту проблему — натуральное удобрение.

Завязь огурцов
Фото: commons.wikimedia.org by Reaperman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завязь огурцов

Приготовление эффективного удобрения

Чтобы создать действенное средство, необходимо растворить небольшое количество марганцовки (на кончике ножа) в 3 литрах воды. Затем к раствору добавляется 1 стакан молока и 10 капель йода для повышения эффективности. Для дальнейшего использования 0,5 литра этого раствора нужно смешать с 1 столовой ложкой пищевой соды, а для опрыскивания кустов — растворить 1 стакан полученного средства в 5 литрах воды. Рекомендуется повторять обработку через три недели для достижения наилучших результатов.

#### Основные причины пожелтения листьев

  1. Недостаток света: оптимизация солнечного света может решить эту проблему. Удаляйте пожелтевшие листья для улучшения освещения.
  2. Вредители: тля и клещи могут высасывать сок из растений. Для борьбы с ними можно использовать натуральные средства.
  3. Избыток или недостаток влаги: правильный режим полива — ключевой момент. В жаркие дни рекомендуется поливать растения ежедневно, стараясь избегать попадания воды на листья и стебли.
  4. Грибковые заболевания: Ржавые пятна на листьях могут указывать на грибки, которые в запущенных случаях могут уничтожить растения.
  5. Поврежденные корни: Будьте осторожны при рыхлении почвы, чтобы не повредить корни огурцов.

Профилактика пожелтения листьев

Для предотвращения появления плесени на листьях огурцов и томатов рекомендуется использовать молочный спрей. Смешайте молоко и воду в соотношении 40% молока и 60% воды для защиты растений. Более концентрированные растворы можно использовать при повышенном риске плесени. Опрыскивание следует проводить один раз в 10 дней, особенно в тёплые солнечные дни.

Используя эти простые и природные методы, садоводы могут сохранить здоровье своих растений, обеспечить обильный урожай и минимизировать применение химических удобрений.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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