Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Агрономы советуют сжимать в кулаке ком земли, взятый с глубины около 10 см: если из него не вытекает вода, но земля не осыпается от сухости, значит, пора сажать картофель.
Большинство дачников во время посадки работают сообща: один делает лунку, другой засыпает туда перегной и удобрения, а затем забрасывает проросший клубень.
Картофель нуждается в органических удобрениях: навозе, перегное, компосте, древесной золе, торфе, сидератах. Они экологически чисты и содержат все необходимые для роста и развития микроэлементы.
Если вы сажаете картошку и думаете о том, чем засыпать свою яму, то худшим вариантом является зола, так как она имеет щелочную реакцию.
Наиболее подходящим периодом для внесения азотных удобрений считается время непосредственно перед посадкой картофеля или за 1-2 недели до нее.
Азот быстро вымывается из почвы, поэтому в большинстве типов почв рекомендуется вносить его весной, а не осенью.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!