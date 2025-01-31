Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

1:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Как правильно выращивать картофель

Агрономы советуют сжимать в кулаке ком земли, взятый с глубины около 10 см: если из него не вытекает вода, но земля не осыпается от сухости, значит, пора сажать картофель.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Картошка, картофель

Большинство дачников во время посадки работают сообща: один делает лунку, другой засыпает туда перегной и удобрения, а затем забрасывает проросший клубень.

Чем удобрять картофель при посадке

Картофель нуждается в органических удобрениях: навозе, перегное, компосте, древесной золе, торфе, сидератах. Они экологически чисты и содержат все необходимые для роста и развития микроэлементы.

Если вы сажаете картошку и думаете о том, чем засыпать свою яму, то худшим вариантом является зола, так как она имеет щелочную реакцию.

Когда лучше всего удобрять картофель

Наиболее подходящим периодом для внесения азотных удобрений считается время непосредственно перед посадкой картофеля или за 1-2 недели до нее.

Азот быстро вымывается из почвы, поэтому в большинстве типов почв рекомендуется вносить его весной, а не осенью.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

