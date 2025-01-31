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Какую рассаду не стоит размещать на подоконнике? Ошибка, которая испортит весь ваш труд

1:01
Садоводство

Где лучше разместить рассаду в доме

Лучше всего размещать рассаду в достаточно освещенных частях дома. Например, возле южных окон. Если ваши окна выходят на север, запад или восток, используйте специальные отражатели. Это поможет вам компенсировать недостаток солнечного света для ваших растений. Для этой цели отлично подойдет зеркало.

рассада
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
рассада

Почему нельзя размещать рассаду возле окон

Хотя окно, выходящее на юг, обеспечит рассаде лучший свет, оно может быть вредным. Внимательно следите за рассадой, которую вы выращиваете в этом месте.

Солнечные лучи могут быть слишком вредными в определенное время дня. Например, в обед. В это время прямые солнечные лучи могут навредить рассаде. Поэтому лучше всего в обеденное время переселять растения подальше от яркого света. Вы также можете добавить прозрачную штору, чтобы решить эту проблему.

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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