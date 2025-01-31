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Баклажановая радуга: самые яркие и вкусные сорта для вашего сада

1:19
Садоводство

Баклажаны — это не только привычные фиолетовые плоды. Современные сорта удивляют разнообразием форм и цветов, от белоснежных до ярко-желтых. Например, сорт "Золотые яйца" выделяется насыщенным желтым оттенком и высоким содержанием каротина. Однако собирать его рекомендуется на стадии незрелости, когда плоды еще зеленые, иначе мякоть станет горькой.

Баклажан
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Баклажан

Для любителей необычных окрасок подойдет сорт "Нежнейший" с фиолетово-сиреневыми полосатыми плодами. Его нежная мякоть без горечи и устойчивость к недостатку влаги делают его отличным выбором для огородников.

Среди белых баклажанов выделяется сорт "Лебединый". Его плоды не требуют вымачивания перед приготовлением, так как не содержат горечи, а нежная мякоть практически не имеет семян.

Если вы ищете раннеспелый сорт, обратите внимание на "Черную магию". Его крупные, шарообразные плоды с белой мякотью напоминают по вкусу грибы и обладают длительным периодом плодоношения.

Таким образом, разнообразие современных сортов баклажанов позволяет каждому выбрать растение по вкусу и цвету, украсив свой огород и обогатив рацион полезными и вкусными плодами.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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