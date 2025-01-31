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Чтобы малина не сбежала с грядки: как правильно посадить и ограничить её разрастание

2:36
Садоводство

Мечтаете о стабильном урожае малины на долгие годы? Ключ к успеху — правильная закладка малинника. От выбора места до посадки кустов — каждый шаг важен для здоровья растений и обильного плодоношения.

Малина
Фото: commons.wikimedia.org
Малина

Выбор места для малинника

Малина предпочитает ровные или слегка наклонные участки с хорошим освещением. Избегайте низин, где скапливается влага, и крутых склонов, подверженных эрозии. Оптимально разместить малинник на восточной или западной стороне построек, чтобы растения получали утреннее или вечернее солнце.

Почва должна быть плодородной, легкой, с хорошей воздухопроницаемостью и нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5,8-6,2). Не рекомендуется сажать малину после пасленовых культур, клубники или рядом с вишнями. Хорошими предшественниками являются бобовые, бахчевые и чеснок.

Подготовка участка

Перед посадкой важно ограничить площадь малинника, чтобы предотвратить разрастание корневой поросли на соседние грядки. Для этого можно вкопать по периметру листы шифера или другого материала на глубину 20-30 см. В зависимости от размера участка выбирают способ посадки:

  • Кустовой метод: каждое растение высаживается в отдельную яму. Подходит для небольших малинников.
  • Траншейный метод: кусты размещаются в длинных траншеях, что удобно для больших посадок.

Сроки и техника посадки

Малину можно сажать весной или осенью. Весной посадку проводят после прогрева почвы и исчезновения угрозы заморозков, но до начала активного роста. Осенью — с конца сентября до середины октября, за месяц до наступления холодов.

Порядок посадки

  1. За несколько часов до посадки пролейте ямы или траншеи водой (2-5 л на растение).
  2. Разместите саженцы на расстоянии 40-60 см друг от друга, следя, чтобы корневая шейка была на 2-3 см выше уровня почвы.
  3. Заполните ямы землей, аккуратно утрамбуйте и полейте каждое растение 15-20 л воды.
  4. Замульчируйте поверхность почвы корой хвойных деревьев, торфом или перегноем.

Соблюдение этих рекомендаций поможет создать здоровый и продуктивный малинник, который будет радовать обильным урожаем многие годы.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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