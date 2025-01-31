Чтобы малина не сбежала с грядки: как правильно посадить и ограничить её разрастание

Мечтаете о стабильном урожае малины на долгие годы? Ключ к успеху — правильная закладка малинника. От выбора места до посадки кустов — каждый шаг важен для здоровья растений и обильного плодоношения.
Малина предпочитает ровные или слегка наклонные участки с хорошим освещением. Избегайте низин, где скапливается влага, и крутых склонов, подверженных эрозии. Оптимально разместить малинник на восточной или западной стороне построек, чтобы растения получали утреннее или вечернее солнце.
Почва должна быть плодородной, легкой, с хорошей воздухопроницаемостью и нейтральной или слабокислой реакцией (pH 5,8-6,2). Не рекомендуется сажать малину после пасленовых культур, клубники или рядом с вишнями. Хорошими предшественниками являются бобовые, бахчевые и чеснок.
Перед посадкой важно ограничить площадь малинника, чтобы предотвратить разрастание корневой поросли на соседние грядки. Для этого можно вкопать по периметру листы шифера или другого материала на глубину 20-30 см. В зависимости от размера участка выбирают способ посадки:
Малину можно сажать весной или осенью. Весной посадку проводят после прогрева почвы и исчезновения угрозы заморозков, но до начала активного роста. Осенью — с конца сентября до середины октября, за месяц до наступления холодов.
Соблюдение этих рекомендаций поможет создать здоровый и продуктивный малинник, который будет радовать обильным урожаем многие годы.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!