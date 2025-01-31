Виноградная дисциплина: почему без обрезки лоза перестаёт давать урожай

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание винограда — задача не из лёгких, особенно для начинающих садоводов. Одним из ключевых аспектов ухода за этой культурой является правильная обрезка лозы. Без неё виноград может превратиться в густые заросли с минимальным урожаем. Как же заставить виноград плодоносить, а не только наращивать зелёную массу?

Фото: en.wikipedia.org by Takkk is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/hu: Виноград

Почему виноград нуждается в обрезке

Виноград по своей природе стремится к активному росту, захватывая всё доступное пространство. Без регулярной обрезки растение направляет силы на развитие длинных побегов и листвы, а не на формирование плодов. В результате куст становится густым, но урожай остаётся скромным.

Основные принципы обрезки винограда

Чтобы виноград радовал обильным плодоношением, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

Регулярность: проводите обрезку не только осенью или весной, но и летом, удаляя лишние побеги каждые две недели.

Удаление пасынков: молодые побеги, появляющиеся в пазухах листьев, отнимают у растения силы. Их следует удалять, чтобы направить энергию на созревание плодов.

Контроль загущенности: обеспечьте хорошую вентиляцию и освещённость куста, удаляя лишние листья и побеги.

Практические советы для начинающих

Начало обрезки: приступайте к обрезке с момента появления молодых побегов. Не бойтесь удалять лишнее — это пойдёт на пользу растению.

Периодичность: летом проводите обрезку каждые две недели, особенно если виноград активно растёт.

Осенняя обрезка: после опадения листьев проведите основную обрезку, формируя куст для следующего сезона.

Помните, что правильная обрезка — залог здорового и плодоносного виноградника. Не бойтесь экспериментировать и наблюдать за реакцией растения на ваши действия. Со временем вы приобретёте необходимый опыт и будете получать обильные урожаи сочных ягод.

Уточнения

Виногра́д — плоды винограда культурного и некоторых других растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

