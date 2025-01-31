Банановое дерево в вашем саду: этот фрукт можно собрать даже в средней полосе

Хотите вырастить в своём саду настоящее банановое дерево? Это возможно! Азимина трёхлопастная, известная также как пау-пау, удивляет не только экзотическим внешним видом, но и вкусными плодами. Причём она отлично переносит морозы и подходит для выращивания даже в умеренном климате.
Азимина — это листопадное дерево, достигающее 4–5 метров в высоту, а в благоприятных условиях может вырастать до 12 метров. Её крупные листья длиной до 35 см делают растение декоративным. Весной дерево покрывается бордовыми цветками, которые привлекают опылителей своим необычным ароматом.
Плоды азимины напоминают бананы, но вкус у них ещё интереснее. В мякоти сочетаются нотки манго, ананаса, земляники и даже немного дыни. Созревают они осенью, меняя цвет от зелёного к жёлто-коричневому. Внутри плодов находятся крупные семена, расположенные в два ряда.
Азимина предпочитает солнечные или слегка затенённые места, защищённые от ветра. Её лучше высаживать в плодородную почву с хорошим дренажем. Поливать растение нужно регулярно, особенно в засушливые периоды, но без застоя воды. В первые годы после посадки молодые деревья желательно укрывать на зиму.
Растение можно размножать несколькими способами:
Первые плоды на деревьях, выращенных из семян, появляются через 4–8 лет, а на привитых растениях — уже через 2–3 года.
Если вам хочется попробовать экзотический фрукт с необычным вкусом, который можно вырастить даже в средней полосе, азимина — отличный выбор. Её плоды не только вкусны, но и богаты полезными веществами, а само дерево станет настоящей изюминкой вашего сада.
Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.
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