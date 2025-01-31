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Банановое дерево в вашем саду: этот фрукт можно собрать даже в средней полосе

2:36
Садоводство

Хотите вырастить в своём саду настоящее банановое дерево? Это возможно! Азимина трёхлопастная, известная также как пау-пау, удивляет не только экзотическим внешним видом, но и вкусными плодами. Причём она отлично переносит морозы и подходит для выращивания даже в умеренном климате.

Бананы
Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg
Бананы

Что это за растение

Азимина — это листопадное дерево, достигающее 4–5 метров в высоту, а в благоприятных условиях может вырастать до 12 метров. Её крупные листья длиной до 35 см делают растение декоративным. Весной дерево покрывается бордовыми цветками, которые привлекают опылителей своим необычным ароматом.

Какие у неё плоды

Плоды азимины напоминают бананы, но вкус у них ещё интереснее. В мякоти сочетаются нотки манго, ананаса, земляники и даже немного дыни. Созревают они осенью, меняя цвет от зелёного к жёлто-коричневому. Внутри плодов находятся крупные семена, расположенные в два ряда.

Популярные сорта

  • Азимина трёхлопастная — наиболее зимостойкий вид, выдерживает морозы до -29 °C.
  • Карликовая азимина — кустарник высотой до 1,5 м, который можно выращивать даже в доме.

Как правильно ухаживать за азиминой

Азимина предпочитает солнечные или слегка затенённые места, защищённые от ветра. Её лучше высаживать в плодородную почву с хорошим дренажем. Поливать растение нужно регулярно, особенно в засушливые периоды, но без застоя воды. В первые годы после посадки молодые деревья желательно укрывать на зиму.

Размножение азимины

Растение можно размножать несколькими способами:

  • Семенами (требуется стратификация, всходы появляются через несколько месяцев).
  • Прививкой (ускоряет плодоношение до 2–3 лет).
  • Корневыми отпрысками (самый быстрый и надёжный метод).

Первые плоды на деревьях, выращенных из семян, появляются через 4–8 лет, а на привитых растениях — уже через 2–3 года.

Стоит ли выращивать азимину

Если вам хочется попробовать экзотический фрукт с необычным вкусом, который можно вырастить даже в средней полосе, азимина — отличный выбор. Её плоды не только вкусны, но и богаты полезными веществами, а само дерево станет настоящей изюминкой вашего сада.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa); обычно под таковыми понимают Musa acuminata и Musa × paradisiaca, а также Musa balbisiana, Musa fehi, Musa troglodytarum и ряд других.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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