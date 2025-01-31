Улучшите почву раз и навсегда: перлит против вермикулита

Задумывались ли вы, чем отличаются перлит и вермикулит, и как правильно их использовать в садоводстве? Эти два природных минерала часто применяются для улучшения почвы, но имеют свои особенности и области применения.
Перлит — это вулканическое стекло, образующееся при быстром охлаждении лавы. После специальной термической обработки он превращается в лёгкие белые гранулы с пористой структурой. Перлит улучшает аэрацию и дренаж почвы, предотвращая её уплотнение. Однако он не удерживает питательные вещества и влагу так эффективно, как вермикулит.
Вермикулит — минерал из группы гидрослюд, подвергающийся термической обработке при температуре около 850-880 °C. В результате он приобретает слоистую структуру и высокую влагоёмкость. Вермикулит способен удерживать воду и питательные вещества, постепенно отдавая их растениям, что особенно полезно при укоренении черенков и проращивании семян.
В зависимости от потребностей ваших растений и типа почвы, вы можете выбрать подходящий материал или использовать их комбинацию для достижения оптимальных результатов.
Вермикули́т (от лат. vermiculus — червячок) — минерал из группы гидрослюд, имеющих слоистую структуру.
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