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Улучшите почву раз и навсегда: перлит против вермикулита

Садоводство

Задумывались ли вы, чем отличаются перлит и вермикулит, и как правильно их использовать в садоводстве? Эти два природных минерала часто применяются для улучшения почвы, но имеют свои особенности и области применения.

Удобрения
Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes
Удобрения

Перлит: происхождение и свойства

Перлит — это вулканическое стекло, образующееся при быстром охлаждении лавы. После специальной термической обработки он превращается в лёгкие белые гранулы с пористой структурой. Перлит улучшает аэрацию и дренаж почвы, предотвращая её уплотнение. Однако он не удерживает питательные вещества и влагу так эффективно, как вермикулит.

Вермикулит: особенности и преимущества

Вермикулит — минерал из группы гидрослюд, подвергающийся термической обработке при температуре около 850-880 °C. В результате он приобретает слоистую структуру и высокую влагоёмкость. Вермикулит способен удерживать воду и питательные вещества, постепенно отдавая их растениям, что особенно полезно при укоренении черенков и проращивании семян.

Ключевые отличия между перлитом и вермикулитом

  • Структура и внешний вид: перлит — белые пористые гранулы, вермикулит — слоистые чешуйки золотисто-коричневого цвета.
  • Влагоёмкость: вермикулит удерживает больше влаги и питательных веществ, чем перлит.
  • Воздухопроницаемость: перлит обеспечивает лучшую аэрацию почвы, предотвращая её уплотнение.

Рекомендации по применению

  • Перлит: идеален для улучшения дренажа и аэрации в тяжёлых или склонных к уплотнению почвах. Рекомендуется для растений, чувствительных к переувлажнению.
  • Вермикулит: подходит для удержания влаги и питательных веществ в почве, что полезно при проращивании семян и укоренении черенков. Эффективен в песчаных или быстро высыхающих субстратах.

В зависимости от потребностей ваших растений и типа почвы, вы можете выбрать подходящий материал или использовать их комбинацию для достижения оптимальных результатов.

Уточнения

Вермикули́т (от лат. vermiculus — червячок) — минерал из группы гидрослюд, имеющих слоистую структуру.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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