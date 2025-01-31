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Картофель, который любят все: какие сорта лидируют по популярности

3:54
Садоводство

Задумывались ли вы, какой сорт картофеля выбрать для посадки, чтобы получить хороший урожай и отличный вкус? Представляем 10 самых популярных сортов, которые ценятся за свою урожайность, устойчивость к болезням и превосходные вкусовые качества.

Картофель
Фото: scienceimage.csiro.au by CSIRO, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Картофель

Раннеспелые сорта

Картофель "Розара"

Этот сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Клубни имеют каплевидную форму, розово-малиновую кожуру и бело-кремовую мякоть. Они не развариваются и отлично подходят для жарки. К тому же "Розара" хранится до весны без потери вкуса.

Картофель "Ред Скарлетт"

Имеет привлекательные овальные клубни с красной кожурой и сливочно-желтой мякотью. Вес картофелин варьируется от 60 до 125 г, а урожайность достигает 700 кг с сотки. Этот сорт устойчив к засухе и болезням, а также сохраняет форму при варке.

Картофель "Беллароза"

Сорт славится крупными клубнями, которые могут весить более 500 г. Кожура красная, мякоть светло-кремовая. Он устойчив к заболеваниям и хорошо хранится, а также быстро созревает и даёт стабильные урожаи.

Картофель "Жуковский ранний"

Один из самых популярных раннеспелых сортов с розовой кожурой и белой мякотью. Отличается хорошей лёжкостью и устойчивостью к болезням. Его чаще всего используют для приготовления салатов и запеканок.

Среднеспелые сорта

Картофель "Гала"

Один из самых урожайных сортов. Его клубни овальной формы, с жёлтой кожурой и мякотью. Он не темнеет при варке и обладает отличным вкусом. К тому же "Гала" устойчива к механическим повреждениям, что делает её удобной для хранения и транспортировки.

Картофель "Адретта"

Немецкий сорт с овальными клубнями и жёлтой кожурой. Мякоть у него тоже жёлтая, что редкость для картофеля. Он отличается высокой устойчивостью к болезням и хорошей лёжкостью. Подходит для приготовления пюре и супов.

Картофель "Невский"

Сорт с высокой урожайностью и хорошей лёжкостью. Клубни овальные, с гладкой кожурой светло-жёлтого цвета и кремовой мякотью. Хорошо сохраняет форму при варке, поэтому его часто используют для супов и салатов.

Картофель "Лорх"

Один из старейших отечественных сортов, который до сих пор популярен среди дачников. Клубни имеют светло-бежевую кожуру и белую мякоть. Он отличается хорошими вкусовыми качествами, идеален для варки и запекания.

Позднеспелые сорта

Картофель "Скарб"

Белорусский сорт, который идеально подходит для хранения. У него плотная жёлтая кожура и нежная мякоть. Благодаря высокой устойчивости к болезням и лёжкости он остаётся свежим до самой весны.

Картофель "Пикассо"

Этот сорт легко узнать по оригинальному внешнему виду: на его жёлтой кожуре заметны розовые пятна. Он имеет приятный вкус, хорошую лёжкость и устойчивость к болезням. Отличный вариант для долгого хранения.

Как выбрать сорт картофеля

При выборе сорта важно учитывать:

  • Скороспелость — если нужен ранний урожай, выбирайте скороспелые сорта.
  • Назначение — для пюре подойдут сорта с мягкой мякотью, а для жарки — более плотные.
  • Устойчивость к болезням — это важный фактор, который влияет на урожайность и лёжкость.
  • Условия выращивания — некоторые сорта лучше адаптированы к засушливому климату, другие требуют много влаги.

Попробуйте несколько сортов и выберите тот, который идеально подойдёт для вашего огорода!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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