Картофель, который любят все: какие сорта лидируют по популярности

Задумывались ли вы, какой сорт картофеля выбрать для посадки, чтобы получить хороший урожай и отличный вкус? Представляем 10 самых популярных сортов, которые ценятся за свою урожайность, устойчивость к болезням и превосходные вкусовые качества.
Этот сорт отличается высокой урожайностью и устойчивостью к болезням. Клубни имеют каплевидную форму, розово-малиновую кожуру и бело-кремовую мякоть. Они не развариваются и отлично подходят для жарки. К тому же "Розара" хранится до весны без потери вкуса.
Имеет привлекательные овальные клубни с красной кожурой и сливочно-желтой мякотью. Вес картофелин варьируется от 60 до 125 г, а урожайность достигает 700 кг с сотки. Этот сорт устойчив к засухе и болезням, а также сохраняет форму при варке.
Сорт славится крупными клубнями, которые могут весить более 500 г. Кожура красная, мякоть светло-кремовая. Он устойчив к заболеваниям и хорошо хранится, а также быстро созревает и даёт стабильные урожаи.
Один из самых популярных раннеспелых сортов с розовой кожурой и белой мякотью. Отличается хорошей лёжкостью и устойчивостью к болезням. Его чаще всего используют для приготовления салатов и запеканок.
Один из самых урожайных сортов. Его клубни овальной формы, с жёлтой кожурой и мякотью. Он не темнеет при варке и обладает отличным вкусом. К тому же "Гала" устойчива к механическим повреждениям, что делает её удобной для хранения и транспортировки.
Немецкий сорт с овальными клубнями и жёлтой кожурой. Мякоть у него тоже жёлтая, что редкость для картофеля. Он отличается высокой устойчивостью к болезням и хорошей лёжкостью. Подходит для приготовления пюре и супов.
Сорт с высокой урожайностью и хорошей лёжкостью. Клубни овальные, с гладкой кожурой светло-жёлтого цвета и кремовой мякотью. Хорошо сохраняет форму при варке, поэтому его часто используют для супов и салатов.
Один из старейших отечественных сортов, который до сих пор популярен среди дачников. Клубни имеют светло-бежевую кожуру и белую мякоть. Он отличается хорошими вкусовыми качествами, идеален для варки и запекания.
Белорусский сорт, который идеально подходит для хранения. У него плотная жёлтая кожура и нежная мякоть. Благодаря высокой устойчивости к болезням и лёжкости он остаётся свежим до самой весны.
Этот сорт легко узнать по оригинальному внешнему виду: на его жёлтой кожуре заметны розовые пятна. Он имеет приятный вкус, хорошую лёжкость и устойчивость к болезням. Отличный вариант для долгого хранения.
При выборе сорта важно учитывать:
Попробуйте несколько сортов и выберите тот, который идеально подойдёт для вашего огорода!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!