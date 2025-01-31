Шипов нет, урожай стабильный: почему эту ягоду выбирают все чаще

Йошта — это гибрид черной смородины и крыжовника, сочетающий лучшие качества обоих растений. Кустарник достигает высоты до 1,8 метра, имеет раскидистую форму и практически лишен шипов. Листья напоминают крыжовник, но мельче, а ягоды собраны в гроздья по 3-5 штук, их вес варьируется от 3 до 5 граммов.
Окраска плодов — от коричнево-бардовой до почти черной. Вкус сладкий с легкой кислинкой и мускатным оттенком, который усиливается при полном созревании.
Йошта предпочитает солнечные места с плодородной почвой. Посадку лучше проводить осенью или ранней весной. Кусты следует размещать на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга. После посадки рекомендуется обрезать саженцы, оставив 3-4 почки, для стимулирования роста новых побегов.
Уход за йоштой включает регулярный полив, особенно в период засухи, подкормки органическими и минеральными удобрениями, а также обрезку старых и поврежденных ветвей. Кустарник устойчив к большинству вредителей и болезней, что облегчает его выращивание.
Таким образом, йошта является достойной альтернативой крыжовнику, сочетая в себе лучшие качества своих "родителей" и лишенная многих их недостатков.
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