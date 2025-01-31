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Шипов нет, урожай стабильный: почему эту ягоду выбирают все чаще

2:29
Садоводство

Йошта — это гибрид черной смородины и крыжовника, сочетающий лучшие качества обоих растений. Кустарник достигает высоты до 1,8 метра, имеет раскидистую форму и практически лишен шипов. Листья напоминают крыжовник, но мельче, а ягоды собраны в гроздья по 3-5 штук, их вес варьируется от 3 до 5 граммов.

Крыжовник
Фото: creativecommons.org by Przemek P, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Окраска плодов — от коричнево-бардовой до почти черной. Вкус сладкий с легкой кислинкой и мускатным оттенком, который усиливается при полном созревании.

Преимущества йошты перед крыжовником:

  • Отсутствие шипов: собирать ягоды проще и безопаснее.
  • Устойчивость к болезням: йошта менее подвержена мучнистой росе и другим заболеваниям, характерным для крыжовника.
  • Неприхотливость: кустарник хорошо адаптируется к различным условиям выращивания и не требует сложного ухода.
  • Универсальность использования: ягоды подходят для употребления в свежем виде, а также для приготовления компотов, джемов, желе и соков.

Выращивание йошты

Йошта предпочитает солнечные места с плодородной почвой. Посадку лучше проводить осенью или ранней весной. Кусты следует размещать на расстоянии 1,5-2 метров друг от друга. После посадки рекомендуется обрезать саженцы, оставив 3-4 почки, для стимулирования роста новых побегов.

Уход за йоштой включает регулярный полив, особенно в период засухи, подкормки органическими и минеральными удобрениями, а также обрезку старых и поврежденных ветвей. Кустарник устойчив к большинству вредителей и болезней, что облегчает его выращивание.

Популярные сорта йошты:

  • "Йохилина", куст высотой до 2 метров, раскидистый, с ежегодным обильным урожаем сладких десертных ягод.
  • "Крома", швейцарский сорт с прочными побегами, не требующими подвязки, поздним цветением и устойчивостью к заморозкам.
  • "ЕМБ", английский сорт с крупными овальными ягодами кисловатого вкуса; цветет рано, поэтому чувствителен к весенним заморозкам.

Таким образом, йошта является достойной альтернативой крыжовнику, сочетая в себе лучшие качества своих "родителей" и лишенная многих их недостатков.

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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