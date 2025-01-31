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Сладкий, как груша, но растёт под землёй — вот какой корнеплод удивит вас на вкус

2:05
Садоводство

Знаете ли вы, что под землёй скрываются удивительные съедобные корнеплоды, о существовании которых многие даже не подозревают? Давайте познакомимся с некоторыми из них, которые не только разнообразят ваш рацион, но и принесут пользу здоровью.

Ростки свеклы
Фото: commons.wikimedia.org by edibleoffice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ростки свеклы

Козелец испанский

Известный также как скорцонера или чёрный корень, этот корнеплод давно присутствует на рынке семян, но выращивается немногими. Для диабетиков он не менее полезен, чем топинамбур. Сеять его рекомендуется под зиму на приподнятые грядки с рыхлой почвой, так как его длинные и хрупкие корнеплоды уходят глубоко в землю. Под снежным покровом растение хорошо зимует, и весной можно наслаждаться свежими корешками.

Козлобородник пореелистный

Этот корнеплод, известный как овсяный корень, получил прозвище "устричный овощ" за свой необычный вкус. Он также полезен для диабетиков. Выращивание схоже со скорцонерой, но выкапывать его проще, так как длина корнеплода составляет около 30 см. Овсяный корень можно употреблять в варёном, тушёном или жареном виде, получая изысканный гарнир.

Якон

Растение, напоминающее георгины по внешнему виду, с крупными стеблями и листьями, образует большие клубни у основания корня. Выращивается рассадным способом, подобно ранним георгинам. Клубни после непродолжительного хранения становятся сочными и хрустящими, напоминая по вкусу грушу.

Цикорий

Известный многим как заменитель кофе, цикорий также ценится за свои съедобные корни. Его корнеплоды используют в салатах, а также для приготовления напитков, обладающих тонизирующими свойствами.

Эти малознакомые корнеплоды не только разнообразят ваш стол, но и обогатят рацион полезными веществами. Попробуйте вырастить их на своём участке или найти на рынке, чтобы открыть для себя новые вкусы и пользу природы.

Уточнения

Корнепло́д — часть растения, запасающая питательные вещества, чаще всего ассоциированные с корневой системой, откуда первая часть названия.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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