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Как вырастить огурцы на две недели раньше соседей: проверенный метод

2:38
Садоводство

Мечтаете о свежих хрустящих огурчиках уже в начале лета? Достичь этого вполне реально, если следовать нескольким простым шагам.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Guillaume Paumier, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Огурцы

Выбор подходящих сортов

Для получения раннего урожая выбирайте ультраскороспелые сорта или гибриды огурцов, которые начинают плодоносить через 40-45 дней после появления всходов. Обратите внимание на партенокарпические гибриды, не требующие опыления, что особенно важно при выращивании в теплицах или под укрытиями.

Выращивание рассады

В условиях средней полосы России рассадный способ — оптимальный для ранних огурцов. Посев семян на рассаду проводят в конце апреля — начале мая. Используйте отдельные стаканчики объемом 200-250 мл, заполненные рыхлым плодородным грунтом. Семена заглубляют на 1-1,5 см, после чего емкости размещают в теплом и светлом месте. При температуре 25-28 °C всходы появляются через 5-7 дней.

Подготовка места для посадки

Заранее выберите и подготовьте участок для посадки рассады. Огурцы предпочитают легкие, плодородные почвы с нейтральной реакцией. Грядку следует расположить на солнечном, защищенном от ветра месте. С осени или ранней весной внесите органические удобрения, такие как перегной или компост, из расчета 5-6 кг на 1 кв. м.

Высадка рассады в грунт

Рассаду высаживают в открытый грунт или теплицу, когда минует угроза заморозков, а почва прогреется до 15 °C. В средней полосе это обычно происходит в конце мая — начале июня. Растения размещают на расстоянии 50-60 см друг от друга, стараясь не повредить корневую систему при пересадке.

Уход за растениями

После высадки обеспечьте огурцам регулярный полив теплой водой, особенно в период цветения и формирования плодов. Почву вокруг растений мульчируйте для сохранения влаги и подавления сорняков. Подкармливайте огурцы каждые 10-14 дней комплексными минеральными удобрениями или настоем коровяка. Для повышения урожайности рекомендуется формировать растения, удаляя лишние побеги и прищипывая верхушки.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете наслаждаться ранним урожаем огурцов, выращенных собственными руками.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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