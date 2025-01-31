Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как не переплатить за автомобиль: советы, которые сэкономят вам сотни тысяч
Как обеспечить крупные ягоды клубники: секреты подкормки
Популярные у студентов микронаушники могут привести к потере слуха
В Лас-Вегасе откроется крупнейший в мире Музей мороженого с уникальными гостиничными номерами
Какое моющее средство действительно стоит своих денег в 2025 году
Настасья Самбурская кардинально сменила имидж после эксперимента с нейросетью
Дрожжи — секрет красивой кожи: готовим дешёвую и эффективную маску для лица дома
В России банковская прибыль достигла новых высот в 2024 году
Обитаемые миры могли существовать раньше, чем считали астрофизики

Рассказываем, что посеять в конце февраля, чтобы собрать урожай раньше соседей

Садоводство

Февраль — время, когда огородники начинают активную подготовку к новому сезону. Особенно это актуально для регионов с непредсказуемыми климатическими условиями, таких как Приморье.

рассада
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
рассада

Непредсказуемая погода, включая обильные осадки в конце лета и теплые периоды поздней осенью, может негативно сказаться на подзимних посевах. Поэтому важно запастись дополнительными семенами и внимательно следить за состоянием почвы весной.

Подготовка картофеля к ранней посадке

В конце февраля — начале марта рекомендуется начать подготовку семенного картофеля для получения раннего урожая.

  1. Переберите клубни и уложите их в тару, пересыпав слегка увлажненными опилками.
  2. Разместите тару в теплом, освещенном месте.
  3. Через 40-45 дней клубни обзаведутся крепкими ростками и корневой системой.
  4. В начале апреля, в зависимости от погодных условий, аккуратно высадите подготовленные клубни на грядки под укрывной материал.

Этот метод позволит получить свежий картофель на два месяца раньше обычного срока.

Посев семян на рассаду

В конце февраля можно начать посев семян на рассаду, особенно если у вас есть отапливаемая теплица.

Рекомендуемые культуры для посева:

  • Ранняя белокочанная капуста
  • Цветная капуста
  • Брокколи
  • Брюссельская капуста
  • Баклажаны
  • Перец
  • Репчатый лук на рассаду

Посев можно проводить в ящики на подоконнике или в отапливаемой теплице. В первой декаде марта рассаду следует либо пикировать, либо высадить на постоянное место, в зависимости от выбранного метода выращивания.

Таким образом, февральские заботы огородника направлены на подготовку к раннему и успешному сезону, что особенно важно в регионах с переменчивым климатом.

Уточнения

Февра́ль (лат. Februārius mēnsis — «месяц Фебрууса», «очистительный месяц»; от Februa — «праздник очищения») — второй месяц в юлианском и григорианском календарях, двенадцатый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Еда и рецепты
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли Аудио 
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Недвижимость
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
В Польше рассказали, как страны ЕС ищут возможность купить российскую древесину
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля
Последние материалы
Рассказываем, что посеять в конце февраля, чтобы собрать урожай раньше соседей
Какое моющее средство действительно стоит своих денег в 2025 году
Настасья Самбурская кардинально сменила имидж после эксперимента с нейросетью
Дрожжи — секрет красивой кожи: готовим дешёвую и эффективную маску для лица дома
В России банковская прибыль достигла новых высот в 2024 году
Обитаемые миры могли существовать раньше, чем считали астрофизики
Три продукта, которые убивают: что нужно знать, чтобы не стать жертвой
Как долго собака может помнить хозяина
Три доступных средства для роста и цветения комнатных растений
Не только двигатель: какие элементы автомобиля нуждаются в прогреве зимой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.