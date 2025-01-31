Рассказываем, что посеять в конце февраля, чтобы собрать урожай раньше соседей

Февраль — время, когда огородники начинают активную подготовку к новому сезону. Особенно это актуально для регионов с непредсказуемыми климатическими условиями, таких как Приморье.
Непредсказуемая погода, включая обильные осадки в конце лета и теплые периоды поздней осенью, может негативно сказаться на подзимних посевах. Поэтому важно запастись дополнительными семенами и внимательно следить за состоянием почвы весной.
В конце февраля — начале марта рекомендуется начать подготовку семенного картофеля для получения раннего урожая.
Этот метод позволит получить свежий картофель на два месяца раньше обычного срока.
В конце февраля можно начать посев семян на рассаду, особенно если у вас есть отапливаемая теплица.
Рекомендуемые культуры для посева:
Посев можно проводить в ящики на подоконнике или в отапливаемой теплице. В первой декаде марта рассаду следует либо пикировать, либо высадить на постоянное место, в зависимости от выбранного метода выращивания.
Таким образом, февральские заботы огородника направлены на подготовку к раннему и успешному сезону, что особенно важно в регионах с переменчивым климатом.
Февра́ль (лат. Februārius mēnsis — «месяц Фебрууса», «очистительный месяц»; от Februa — «праздник очищения») — второй месяц в юлианском и григорианском календарях, двенадцатый месяц староримского года, начинавшегося до реформы Цезаря с марта.
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