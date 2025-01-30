Назван самый пахучий цветок в мире, который впервые расцвёл в Сиднее

Титановый аморфофаллус, также известный как трупный цветок, достигает 3 метров в высоту и 1 метра в диаметре. Цветок раскрывается раз в несколько лет и цветет всего 1-3 дня. Для раскрытия цветка требуется много энергии, накапливаемой в клубне.
Растение использует зловоние для привлечения мух и жуков-падальщиков, которые служат опылителями. Зловоние также отпугивает животных, что защищает растение.
Титановый аморфофаллус был обнаружен в 1878 году на острове Суматра, Индонезия. В дикой природе осталось около 300 растений, занесенных в список исчезающих видов. Популяция сокращается из-за вырубки леса в тропических лесах острова.
Аморфофаллус (лат. Amorphophallus — от др.-греч. ἄμορφος, «бесформенный», и др.-греч. φαλλός, «фаллос») — род семейства Ароидные (Araceae), включает более 170 тропических и субтропических клубневых растений.
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