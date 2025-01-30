Назван самый пахучий цветок в мире, который впервые расцвёл в Сиднее

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Описание растения

Титановый аморфофаллус, также известный как трупный цветок, достигает 3 метров в высоту и 1 метра в диаметре. Цветок раскрывается раз в несколько лет и цветет всего 1-3 дня. Для раскрытия цветка требуется много энергии, накапливаемой в клубне.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2021-11-26_213228_Hannover_Berggarten_Amorphophallus_titanum.jpg by Tim Rademacher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ аморфофаллус титанический

Причины редкого цветения

Растение использует зловоние для привлечения мух и жуков-падальщиков, которые служат опылителями. Зловоние также отпугивает животных, что защищает растение.

История и распространение

Титановый аморфофаллус был обнаружен в 1878 году на острове Суматра, Индонезия. В дикой природе осталось около 300 растений, занесенных в список исчезающих видов. Популяция сокращается из-за вырубки леса в тропических лесах острова.

Уточнения

Аморфофаллус (лат. Amorphophallus — от др.-греч. ἄμορφος, «бесформенный», и др.-греч. φαλλός, «фаллос») — род семейства Ароидные (Araceae), включает более 170 тропических и субтропических клубневых растений.



