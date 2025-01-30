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Положите по 1 столовой ложке под каждое растение, и вы получите гигантский урожай клубники: отличное домашнее удобрение

Садоводство

Зачем удобрять клубнику

Многие садоводы жалуются на недостаточный урожай клубники, хотя растения обильно цветут. Одной из причин может быть недостаток удобрений. Клубника нуждается в богатых питательных веществах. В этой статье вы узнаете, как приготовить питательный раствор, который обеспечит вашу клубнику богатым урожаем.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Домашнее удобрение для клубники

  1. 50 г свежих дрожжей (или 1 чайная ложка сухих).
  2. 1 литр теплой воды
  3. 1 столовая ложка сахара.

В миске смешайте дрожжи, сахар и теплую воду. Дайте смеси настояться при комнатной температуре в течение 1 дня. После разведите смесь в соотношении 1:5 (1 часть подкормки на 5 частей воды) и полейте каждый кустик половиной литра этой смеси.

Это удобрение является отличным источником питательных веществ для вашей клубники, и если вы будете использовать его правильно, оно обеспечит вам богатый и здоровый урожай.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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